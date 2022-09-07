Antalya'da bisikletle ölüme gidiş kamerada! Feci kazayı 'şapka' özetledi

ANTALYA'da bisiklet üzerindeki yaşlı adam karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anlarının görüntüsü kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Pazartesi günü 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi Emrah Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, refüjdeki aralıktan geçerek caddeye çıkan İbrahim Gezer'in (66) kullandığı bisikletle, Emrah A. (28) yönetimindeki Fiat marka 07 GBK 20 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Yaşlı adam, çarpmanın şiddetiyle kafasını aracın ön camına çarparak yere düştü, bisiklet ve sepetindeki yüzlerce atık içecek kutu da yola savruldu. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gezer’e ilk müdahalede bulunup ambulansla hastaneye sevkini gerçekleştirdi. Sürücü Emrah A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazanın şiddetini 'şapka' özetledi

Kazadan geriye kalan bazı hurda eşyalar ile yüzlerce atık içecek kutuları ise belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı. Yaşlı adama ait şapkanın aracın kırılmış ön camında sıkışmış vaziyette durması ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Hastanede hayatını kaybetti

Özel bir hastaneye kaldırılan İbrahim Gezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gezer’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gezer’in cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı.

İki sürücüde de ihlal tespit edildi

Kazada, araç sürücüsü Emrah A.’nın ‘Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak’ maddesini, bisiklet sürücüsü İbrahim Gezer’in de, ‘Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak’ maddesini ihlal ettiği, kaza yeri incelemesinde belirlendi.