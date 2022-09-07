Berna Laçin'in PKK videosu gündem oldu! Teröristlere gerilla bile demiş

FETÖ darbe girişimi yaptığındaki rezil twitleri ortaya saçılan Berna Laçin gündeme oturdu. Berna Laçin'in mazisinde PKK'lı teröristleri "gerilla" olarak sunduğu bir videosu da var...

Berna Laçin'i Türkiye gündemine taşıyan ve mazisindeki FETÖ paylaşımını hatırlatan olaylar Hande Fırat iddiaları ile başladı. FETÖ üyesi Cevheri Güven'in yeniden ısıtıp ortaya attığı Hande Fırat ile MİT darbe gecesi için plan yaptı iddiasıyla keklenen Berna Laçin olaya balıklama atladı. Berna Laçin FETÖ sözcüsü gibi hareket edince mazisi yeniden ortaya serildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Azerbaycan'da olan Berna Laçin, "sokağa çıkanları evine dönmeye çağırmıştı."

Berna Laçin'in mazisinde 15 temmuz dışında bir de PKK skandalı bulunuyor. Berna Laçin teröristleri 'gerilla" olarak takdim etmişti.