BIST 3.366
DOLAR 18,24
EURO 18,08
ALTIN 998,25
GÜNCEL

Berna Laçin'in PKK videosu gündem oldu! Teröristlere gerilla bile demiş

FETÖ darbe girişimi yaptığındaki rezil twitleri ortaya saçılan Berna Laçin gündeme oturdu. Berna Laçin'in mazisinde PKK'lı teröristleri "gerilla" olarak sunduğu bir videosu da var...

Berna Laçin'i Türkiye gündemine taşıyan ve mazisindeki FETÖ paylaşımını hatırlatan olaylar Hande Fırat iddiaları ile başladı. FETÖ üyesi Cevheri Güven'in yeniden ısıtıp ortaya attığı Hande Fırat ile MİT darbe gecesi için plan yaptı iddiasıyla keklenen Berna Laçin olaya balıklama atladı. Berna Laçin FETÖ sözcüsü gibi hareket edince mazisi yeniden ortaya serildi. 15 Temmuz darbe girişiminde Azerbaycan'da olan Berna Laçin, "sokağa çıkanları evine dönmeye çağırmıştı."

Berna Laçin'in mazisinde 15 temmuz dışında bir de PKK skandalı bulunuyor. Berna Laçin teröristleri 'gerilla" olarak takdim etmişti. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Antalya'da bisikletle ölüme gidiş kamerada! Feci kazayı 'şapka' özetledi
Antalya'da bisikletle ölüme gidiş kamerada! Feci kazayı 'şapka' özetledi
Ayasofya ile ilgili yeni skandal iddiası! Kabe tasvirli panodan Kabe çalındı...
Ayasofya ile ilgili yeni skandal iddiası! Kabe tasvirli panodan Kabe çalındı...
Doğu Perinçek'ten olay AK Parti iddiası! Kendini Peygamber'le kıyaslayan Perinçek 'AK Parti bölünecek' dedi
Doğu Perinçek'ten olay AK Parti iddiası! Kendini Peygamber'le kıyaslayan Perinçek 'AK Parti bölünecek' dedi
Bekir Ağırdır'dan çarpıcı seçim anketi açıklaması: "İktidar belli bir eşikte direniyor, Muhalefet ciddi bir sıçrama yapmış değil"
Bekir Ağırdır'dan çarpıcı seçim anketi açıklaması: "İktidar belli bir eşikte direniyor, Muhalefet ciddi bir sıçrama yapmış değil"
Fenerbahçe eski Başkanı’ndan çalışanlara tokat
Fenerbahçe eski Başkanı’ndan çalışanlara tokat
Uğur Pektaş uzun süre sonra cenaze töreninde ortaya çıktı
Uğur Pektaş uzun süre sonra cenaze töreninde ortaya çıktı
Fenerbahçe eski başkanı Tahsin Kaya, önüne gelene küfredip tokatladı! Çalışanları şikayetçi oldu
Fenerbahçe eski başkanı Tahsin Kaya, önüne gelene küfredip tokatladı! Çalışanları şikayetçi oldu
Kerimcan Durmaz'ın ellerinin titremesi kafalarda soru işareti oluşturdu
Kerimcan Durmaz'ın ellerinin titremesi kafalarda soru işareti oluşturdu
Ersan Şen Cem Küçük kavgası olay : Utan Cem artık yeter 1 dolar neden 18 lira sana göre uçuyoruz
Ersan Şen Cem Küçük kavgası olay : Utan Cem artık yeter 1 dolar neden 18 lira sana göre uçuyoruz
CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' dedi! Bomba sözler: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti
CHP'li Yarkadaş 'Beni konuşturmasınlar' dedi! Bomba sözler: HDP'nin katkısıyla alınan belediyelerde ihaleler İYİ Parti'ye gitti