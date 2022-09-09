Kraliçe Elizabeth'in ölümü İngiliz ve uluslararası gazetelerde! İşte dikkat çeken manşetler...

Daily Mail gazetesi manşetinde Kraliçe'nin 1952'den, Prenses Elizabeth olduğu dönemden bir portresini kullandı ve "Kalplerimiz kırıldı" dedi. Gazetenin köşe yazarı Sarah Vine "Duygularımızı ifade edecek kelimeleri nasıl bulabiliriz ki?" diye sordu ve ekledi: "Yasımızın yüz farklı duyguyu içeriyor ve bunları kavrayabilmek çok zor."