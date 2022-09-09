İbrahim Tatlıses'ten kazaya dair bomba açıklamalar! Hastanede ne yaptığını duyunca şok olacaksınız

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Muğla'da büyük bir trafik kazası geçirmişti. Geçirdiği trafik kazasının neticesinde ayak tarak kemiklerinde kırılan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, kazanın akşamında ayaklarındaki alçılarla konser vermiş, sevenlerini ihmal etmemişti. Tatlıses, geçtiğimiz gün de Manisa'da konser verdi. O geceye dair yaptığı önemli açıklamalar gündeme bomba gibi düştü.

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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in, Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrasında ayak tarak kemiklerinde kırıklar olduğu tespit edilmişti. Tatlıses, geçtiğimiz gün de Manisa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü için düzenlenen etkinlikler kapsamında konser verdi. Şehzadeler ilçesinde bulunan Manisa Valiliği önündeki konser alanı, saatler öncesinden doldu.

Yaptığı açıklamalar şok etti

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Muğla konserine alçılı ayaklarıyla çıkan Tatlıses, sosyal medyada çok konuşulmuştu. Muğla'nın ardından Manisa'da da ayakları sargılı bir şekilde tekerlekli sandalyeye oturarak hayranlarına şarkı söyleyen şarkıcı, yine gündeme bomba gibi düştü. Kazaya dair ve hastanede yaşadıklarına dair yaptığı şok açıklamalar ise büyük dikkat çekti.

Performansıyla beğenileri tamamiyle toplayan Tatlıses, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Tekerlekli sandalyede oturur halde verdiği konserinde adeta bir müzik ziyafeti yaşandı. İzleyiciye karşı ayaklarını uzatmak zorunda kaldığından dolayı hayranlarından özür dileyen Tatlıses, kaza sonrası hastanede yaşadıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanından telefon

Tatlıses, "Olaydan 1 buçuk saat sonra baktım bir telefon. Dediler ki 'Cumhurbaşkanı arıyor', dedim Allah Allah nereden duymuş. Meğer tüm dünya duymuş, benim haberim yok. Sonra dedi ki 'Devlet Bey'in de selamı var, geçmiş olsun dileklerini iletiyor' dedi. Allah ikinizden de razı olsun dedim. Bana en büyük moral oldu."

''Gece hastaneden kaçtım''

Ayrıca Tatlıses, "Gece hastaneden kaçtım. Niye kaçtım. Yatakları dar abi, 1 metre. Ben ayakları dikeceğim, sabaha kadar yatacağım. Allah Allah, nasıl yatacağım. Hindi gibi oldum, kaçtım direkt eve" dedi.

Tatlıses'in hastanede yaşadığı şeyler hayranlarını güldürdü, konser alanında keyifli anlar yaşandı. Konser bittikten sonra Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Tatlıses'e zarif hediyelerini takdim etti.

Kaza nasıl olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde seyir halindeyken bir kamyon ile çarpışan İbrahim Tatlıses’in aracı kontrolünü kaybederek yoldan çıkmış ve şarampole devrilmişti. Kazada büyük hasar gören aracın içerisinde sıkışıp kalan İbrahim Tatlıses'i kurtarmak için bölgeye çok sayıda kurtarma ve ambulans ekibi ekip sevk edilmişti. Araç içerisinde bir süre mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenmişti ve ünlü türkücünün “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedilmişti. Yoğun çabaların ardından Tatlıses, kaza sonrası içinde sıkışıp kaldığı aracının içinden çıkarılmıştı.