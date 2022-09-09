Ünlü manken tatilde köpek saldırısına uğradı! Tuğba Altıntop'un son hali içler acısı

Bir dönemin Türkiye güzeli Tuğba Altıntop arkadaşlarıyla çıktığı tatilde köpek saldırısına uğradı. Durumu ağır olan ünlü manken tanınmaz hale geldi.

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Hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle her zaman magazin gündeminde yer alan, 1996 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birinci seçilen ünlü manken Tuğba Altıntop aynı yıl aşk yaşadığı şarkıcı Rafet El Roman ile aşklarını nikah masasına taşımıştı.

Evlikten Su ve Şevval adında iki çocuğu bulunan ünlü çift içerisinde aldatma iddialarının da olduğu nedenlerden dolayı uzun ve olaylı bir ayrılık sürecine girmişlerdi. Çift magazin gündemine bomba gibi düşen iddialarla 2003 yılında evliliklerini sonlandırmışlardı.

Rafet El Roman'la ayrıldıktan sonra müzik dünyasına adım atan ünlü manken Yakıla Yakıla, Hüzün Hoşgeldin şarkılarıyla hayranlarından büyük beğeni toplamıştı.

Tanınmaz hale geldi!

Ünlü şarkıcı ve manken olan Tuğba Altıntop kötü bir haberle magazin gündemine bomba gibi düştü. Altıntop geçtiğimiz haftalarda arkadaşları ile tatile çıkmıştı.

Tatil için Şile'yi tercih eden ünlü isim arkadaşlarıyla kamp yaptığı esnada neye uğradığını şaşırdı. Sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan Tuğba Altıntop hastaneye kaldırıldı. Kanlar içinde kalan ünlü ismin suratı neredeyse tanınmaz hale geldi.

Daha önce paylaşım yapmış!

Yüzüne çok sayıda dikiş atılan ünlü ismin o görüntüleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları getirdi. Paylaşımlarında sokak köpeği karşıtlarına tepkiler gösteren ünlü ismin beddua ettiği görülmüştü.

Tuğba Altıntop'a sosyal medya hesabından birçok ünlü isim geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise ünlü mankenin bu haline "İlahi adalet" yorumları yaptı. İşte Tuğba Altıntop'un yüzünün son hali...

Tuğba Altıntop kimdir?

15 Aralık 1976 tarihinde doğan Tuğba Altıntop Adanalıdır. 1996 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen ünlü isim aynı yıl şarkıcı Rafet El Roman ile evlenmiştir. Evlilikten iki çocuğu olan Tuğba Altıntop 2003 yılında eşinden ayrıldı.Altıntop mankenliğin yanısıra oyunculuk ve şarkıcılıkta yapmıştır.