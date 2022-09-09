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İki gün önce cezaevinden çıktı, eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü! Vatandaşlar meydan dayağı attı

İki gün önce cezaevinden çıktı, eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü! Vatandaşlar meydan dayağı attı

BARTIN'da yine kadın cinayeti. 2 gün önce adli kontrol şartıyla cezaevinden tahliye olan 49 yaşındaki Metin Ar, kendisinden boşanmak isteyen ve bir süredir ayrı yaşadığı 33 yaşındaki eşi Arzu Ar’ı, 10 yaşındaki kızının gözleri önünde sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü.

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Korkunç olay sabah saatlerinde Bartın’ın Hendekyanı Caddesi Ulus Durağı mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre 2 gün önce tutuklu olduğu cezaevinden Adli Kontrol kararıyla çıkan Metin Ar (49), kendisinden boşanmak isteyen ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Arzu Ar’ı (33) takip ederek yolunu kesti.

Bağırarak çevredekilerden yardım istedi

Yanında 10 yaşındaki kızıyla birlikte çevredeki vatandaşlardan bağırarak yardım isteyen ve kaçmaya çalışan Arzu Ar, Metin Ar tarafından başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden defalarca kez bıçaklandı. Arzu Ar kanlar içinde yerde kalırken Metin Ar ise çevredeki vatandaşlar tarafından darp edilerek ağır şekilde yaralandı.

Vatandaşlar katil kocayı dövdü

Vücuduna ve başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Arzu Ar kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Vatandaşların darp ettiği Metin Ar’ın Bartın Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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