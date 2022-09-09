Bu kurabiyenin lezzeti dedikoduyu bile unutturuyor! İşte yemeye dalacağınız susamlı kakaolu kurabiye

Kokusuyla evinizi mis gibi dolduran, tüm aileyi masa başına toplayacak hatta 5 çayına gelen misafirlerinize dedikoduyu bile unutturacak bir kurabiye tarifi hazırladık sizler için. Yemeye doyum olmayan susamlı kakaolu kurabiyeyi tam tadında yapmak için malzemeler çok önemli. İşte damak çatlatan kurabiye için yapılması gerekenler ve sıralı malzeme listesi...

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Mis gibi kokan bir kurabiyeyi kim sevmez hele bu kurabiye susamlı ve kakaolu olursa. Evinizi mis gibi dolduracak, kokusuyla sizi saracak lezzetli bir kurabiye yapmanın püf noktası aslında çok basit; işin sırrı margarinin kıvamında. Peki damakları çatlatan susamlı kakaolu kurabiye nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekli birlikte bakalım.

Öncelikle kurabiye için olmazsa olmazımız oda sıcaklığında erimiş 65 gram tereyağı yoksa margarin. 1 adet önceden çıkardığımız oda sıcaklığında olan küçük boy yumurta. Kurabiyemize tat katacak 65 gram pudra şekeri (6 tepeleme yemek kaşığı), 60 gram nişasta (6 tepeleme yemek kaşığı),

2,5 gram kabartma tozu(1 tepeleme çay kaşığı), 2,5gramvanilin(1 tepeleme çay kaşığı), 1su bardağı (1 yemek kaşığı fazla) un (aldığı kadar)

30 gram kakao (1 tepeleme yemek kaşığı), 40gramsusam

Kakaolu susamlı kurabiyenin püf noktasına dikkat!

Öncelikle kurabiyemizin hamurunu yapmakla işe başlayalım. Hamur için derin bir kase alalım. İçine öncelikle tereyağı, yumurta, pudra şekeri, nişasta, kabartma, tozu ve vanilini koyup karıştıralım. Üzerine aldığı kadar unu ilave edip yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur elde edelim

Hamura kakao ekleyip ellerinizi ıslatarak hamura yedirelim.

Hamur yoğurma işi bitince beze haline getirip üzerini kapatıp buzdolabında dinlendirelim. Sertleşmiş olan hamuru buzdolabından çıkardıktan sonra 3-4 dakika kadar yoğuralım.

Susama batırırken buna dikkat edin

Hamurdan ceviz büyüklüğünden biraz daha küçük parçalar koparıp yuvarlayalım. Susama batırıp pişirme kağıdı serili fırın tepsisinde, 180 derecede 20 dakika pişirelim. İlk sıcaklığı geçtikten sonra servis edin, yapan ya da deneyen herkese şimdiden afiyet olsun!

Peki kurabiyenizi kalıpta yapmak istiyorsanız fakat yapışır diye cesaret edemiyorsanız işte size mutfakta çok işinize yarayacak bir püf noktası daha!

*Kek yaparken karıştırmak için kullandığınız kaşığa hamur yapışmasını istemiyorsanız, kaşığı kullanmadan önce süte batırın. Hamurun yapışmadığını göreceksiniz.

*Pişen keki kalıbından çıkartmakta zorluk çekiyorsanız, keki dökmeden önce kalıbın içine yağlı kâğıt döşeyin. Fırından çıkardığınız zaman, kağıdın uçlarından tutup keki kalıptan çıkarabilirsiniz.

*Genellikle pasta ve börek yaparken yumurtanın sarısını ayrı kullanmanız gerekir. Yumurtayı altında kap olan ve dar ağızlı bir huninin içine kırarsanız, akı hemen akar, sarısı huninin içinde kalır.

*Pastalara kattığınız fındık, ceviz, v.s.’nin dibe çökmemesi için una buladıktan sonra karışımın içine katın. Böylece piştiğinde pastanın içine eşit bir şekilde dağılmış olurlar.

*Pastaların üstüne koyduğunuz muz, elma, armut gibi meyvelerin kararmaması için, meyveleri limonlu suya batırıp kullanın.

*Pandispanya veya kek kalıplarına boşaltmadan önce kalıpların içine yağlı kağıt koyarsanız kekleriniz yapışmaz.