Hem hafif oluyor hem mideyi yormuyor! İşte her yiyenin sorduğu Yalova sütlüsü tarifi

Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan tatlılar, internet üzerinden sıklıkla tarifi araştırılan gıdalar arasında yer alıyor. İşte hem hafif hem lezzetli Yalova sütlüsü malzemeleri ve tarifi.Abone ol
Türk mutfağının temel yiyecek ve içecekleri arasında tatlılar önemli bir konuma sahip. Özellikle akşam yemeklerinden sonra tatlılar sofraların olmazsa olmazları arasında yer alıyor. İnternet üzerinden de sıklıkla farklı farklı tatlı tarifleri araştırılıyor. Araştırılan tarifler genellikle pratik yapılan tarifler oluyor. Yalova sütlüsü tarifi de tam bu araştırmalara uygun bir tatlı olarak biliniyor. İşte Yalova sütlüsü malzemeleri ve yapılışı.
Yalova sütlüsü tarifi için malzemeler
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24 yaprak baklavalık yufka
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1 litre süt
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2.5 su bardağı toz şeker
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1 paket margarin
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1 çay bardağı ayçiçek yağı
İçi için:
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1,5 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)
Üzeri için:
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3 yemek kaşığı toz Antep fıstığı