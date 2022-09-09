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Hem hafif oluyor hem mideyi yormuyor! İşte her yiyenin sorduğu Yalova sütlüsü tarifi

Hem hafif oluyor hem mideyi yormuyor! İşte her yiyenin sorduğu Yalova sütlüsü tarifi

Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan tatlılar, internet üzerinden sıklıkla tarifi araştırılan gıdalar arasında yer alıyor. İşte hem hafif hem lezzetli Yalova sütlüsü malzemeleri ve tarifi.

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Türk mutfağının temel yiyecek ve içecekleri arasında tatlılar önemli bir konuma sahip. Özellikle akşam yemeklerinden sonra tatlılar sofraların olmazsa olmazları arasında yer alıyor. İnternet üzerinden de sıklıkla farklı farklı tatlı tarifleri araştırılıyor. Araştırılan tarifler genellikle pratik yapılan tarifler oluyor. Yalova sütlüsü tarifi de tam bu araştırmalara uygun bir tatlı olarak biliniyor. İşte Yalova sütlüsü malzemeleri ve yapılışı. 

Yalova sütlüsü tarifi için malzemeler

  • 24 yaprak baklavalık yufka

  • litre süt

  • 2.5 su bardağı toz şeker

  • paket margarin

  • çay bardağı ayçiçek yağı 

İçi için:

  • 1,5 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş) 

Üzeri için:

  • yemek kaşığı toz Antep fıstığı

Yalova sütlüsü tarifinin püf noktası

Her tatlıda olduğu gibi Yalova sütlüsü tarifinin de yaparken bazı püf noktaları bulunuyor. Yalova sütlüsü hazırlarken iç harcında tercihinize göre göre ceviz yerine Antep fıstığı da kullanabilirsiniz.

Yalova sütlüsü tarifi nasıl yapılır?

  1. İlk olarak şerbetini hazırlayın. Bunun için bir tencereye şeker ve sütü ekleyin ve ocağın altını yakmadan önce karıştırarak şekerin tamamen erimesini bekleyin.

  2. Şekerin tamamen ermesinin ardından ocağın altını açın ve ara ara karıştırarak sütlü şerbeti kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlamasının ardından 5 dakika kadar daha kaynatın ve ocağın altını kapatın. Şerbeti bir süre soğumaya bırakın.

  3. Margarini bir tavada iyice eritin ve içerisine sıvı yağı da ekleyerek bir güzel karıştırın. Bir fırın tepsinin dibini bir fırça yardımı ile erittiğiniz margarin ve sıvı yağ karışımını kullanarak düzgünce yağlayın. Sonrasında 3 yaprak yufkayı tepsiye iyice yayın.

  4. Üstünü yağla her tarafı yağlanacak şekilde yağlayın ve sonrasında 3 adet daha yufka serip aynı işlemi tekrarlayın. Bu sayede 3 yufkada bir yağlayarak 12 yaprak yufkayı tepsiye yerleştirin.

  5. Üstüne ince çekilmiş ceviz içini düzgün şekilde serpiştirin ve üstüne 3 kat yufka serin yine aynı şekilde üstünü yağlayın ve tüm yufkalar bitene kadar, 3 yufkada bir yağlayarak aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın.

  6. Bütün yufkalar bittiğinde tatlınızı kare kare dilimleyin ve kalan yağı üzerinde gezdirin.

  7. Daha öncesinden ısıtılmış 150 derece fırında üstünün kızarmasına asla izin vermeden ve ara ara çevirerek yaklaşık 15 dakika kadar pişirin.

  8. Tepsinizi fırından alın ve ılıklaşmasını bekleyin.

  9. Tatlı soğumaya başladıktan sonra üstüne soğumuş olan sütlü şerbeti gezdirin ve şerbeti çekmesi için bir kenara alın.

  10. Şerbeti çektikten sonra dilimlerin üstünü zevkinize göre Antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.

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