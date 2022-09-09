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İşe gitmek için evden çıktı dehşete düşüren manzarayla karşılaştı

İşe gitmek için evden çıktı dehşete düşüren manzarayla karşılaştı

 İSTANBUL Güngören'de sabah saatlerinde bir kişi aracında ölü bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

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İşe gitmek için evinden çıkan Fatih Cihangir isimli şahıs sokakta bir araç içerisinde bir kişinin kanlar içinde olduğunu gördü. Cihangir durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri araç ve şahsı üzerinde yaptığı inceleme de ölen kişinin Zülfü Kaya olduğunu belirledi. Kaya’nın yanında bir silah bulan polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

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