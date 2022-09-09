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Kirby'den gazetecinin 'Türkiye'ye F-16 satışı' sorusuna ikircikli yanıt!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kirby'den gazetecinin 'Türkiye'ye F-16 satışı' sorusuna ikircikli yanıt!

Beyaz Saray'dan ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı ve tahıl koridoruyla ilgili açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, F-16'larla ilgili bir güncellemeleri olmadığını ancak ABD Başkanı Joe Biden'ın F-16 anlaşmasına desteğinin sürdüğünü ancak söyledi. Kirby tahıl koridoruyla ilgili ise Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının bozulacağına dair bir emare olmadığını söyledi.

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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Zoom üzerinden Beyaz Saray'daki gazetecilere verdiği brifingde, Amerikan dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı "Rusya tarafından henüz tahıl sevkiyatı yok fakat Sayın Putin'in tabii haklı olduğu bir konu var. O da nedir? Bu tahıl sevkiyatında gelen tahıllar maalesef zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil" açıklamasının sorulması üzerine Kirby, şunları kaydetti:

"Bu anlaşmanın bozulacağına dair herhangi bir emare yok"

"Türkiye'nin arabuluculuk ettiği bu anlaşma, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu gıda ve gübreyi küresel piyasaya soktu. Anlaşma başladığından bu yana 1 milyon tondan fazla tahıl ve tohum Ukrayna'dan çıkarıldı ve küresel piyasaya girdi. Bazı gıdaların piyasaya girmesi daha uzun sürüyor. Yemen ve Afrika Boynuzu'na dağıtılmak üzere Dünya Gıda Programı 2 gemi dolusu gıda satın aldı. ABD de bunun yapılması için Dünya Gıda Programı'na 68 milyon dolar verdi. Bu anlaşmanın önemine inanıyoruz. Anlaşmanın etkilerini piyasalarda görmeye başladık bile."

Kirby, bir gazetecinin "Bu anlaşmanın bozulacağını düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu ise "Bu anlaşmanın bozulacağına dair herhangi bir emare görmüyoruz. Bilakis, ortak ve müttefiklerimizle anlaşmanın başarılarının sürmesi için çalışacağız" dedi.

"F-16 programına ilişkin bir güncellememiz yok Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışına desteği sürüyor"

Diğer bir gazetecinin, Türkiye'nin ABD'den F-16 modernizasyonuna ilişkin yaptığı talebi sorması üzerine Kirby, "F-16 programına ilişkin bir güncellememiz yok. Başkan Joe Biden bu anlaşmaya desteğini sürdürüyor" yanıtını verdi.

Biden'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu programının henüz netleşmediğini, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin bir bilgi veremeyeceğini belirten Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi yorumlarını yapabilir. Türkiye bir NATO müttefiki ve önemli bir ortak. Özellikle tahıl anlaşmasında çok önemli bir rolü var. Türkiye ile bazı konularda görüş farklılıklarımız var, bu herkesin malumu ama bu, 'Türkiye ile ilişkilerimize önem vermiyoruz, NATO üyeliklerini önemsemiyoruz, çok istediğimiz tahıl anlaşmasındaki rolünden dolayı minnettar değiliz' anlamına gelmez."

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