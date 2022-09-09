Ekrem İmamoğlu'nun zabıta müsameresi! Meral Akşener'i arkasına alıp Kemal Kılıçdaroğlu'na 'adayım' dedi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İBB'deki makamında ziyaret etti. Ziyarete İmamoğlu'nun Meral Akşener'i yola kırmızı halı serip, Zabıta Mangası ile karşıladığı görüntüler damga vurdu. İmamoğlu'nun Meral Akşener'e gösterdiği bu ihtimamın nedeninin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ben hala cumhurbaşkanı adayıyım" mesajı olduğu belirtiliyor.
Ekrem İmamoğlu'nun, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i kırmızı halı ve zabıta mangası eşliğinde resmi törenle karşılaması kafaları karıştırırken Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan'dan ilginç bir tepki geldi. Ahmet Hakan, "Zabıta müsameresinin mana ve önemine dair" başlıklı yazısında İmamoğlu'nun, bu müsamereyi hazırlayarak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ben hala cumhurbaşkanı adayıyım" mesajı verdiğini ve Akşener'in gönlünü çalmaya çalıştığını yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı ve Zabıta Müsameresi'nden görüntüler...
Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretine gelen Meral Akşener’i nasıl karşıladığını gördünüz mü? Ben gördüm. Önce güldüm. Sonra yadırgadım. Ardından da “Ne gerek var böyle şeylere?” dedim. İzin verirseniz hâlâ etkisinde olduğum görüntüyü betimleyeyim:
Kırmızı halılar serilmiş. Çakı gibi bir zabıta ekibinden askeri tören kıtası oluşturulmuş. Meral Akşener’in makam arabasının gelmesi bekleniyor. Ve makam aracının ufukta görünmesiyle birlikte Ekrem İmamoğlu, arabanın kapısına kadar koşturuyor. Tatlı bir telaş, sevinçli bir heyecan var ortamda.
Meral Akşener, gayet alışkın tavırlarla kırmızı halıda yürüyor. Çakı gibi zabıtaların tam önünde durup “Merhaba arkadaşlar!” diyor. Zabıtadan gür ve tok bir ses yükseliyor: “Sağ ol.”