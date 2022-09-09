Ekrem İmamoğlu'nun zabıta müsameresi! Meral Akşener'i arkasına alıp Kemal Kılıçdaroğlu'na 'adayım' dedi

Ekrem İmamoğlu'nun, İYİ Parti lideri Meral Akşener'i kırmızı halı ve zabıta mangası eşliğinde resmi törenle karşılaması kafaları karıştırırken Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan'dan ilginç bir tepki geldi. Ahmet Hakan, "Zabıta müsameresinin mana ve önemine dair" başlıklı yazısında İmamoğlu'nun, bu müsamereyi hazırlayarak, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Ben hala cumhurbaşkanı adayıyım" mesajı verdiğini ve Akşener'in gönlünü çalmaya çalıştığını yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı ve Zabıta Müsameresi'nden görüntüler...