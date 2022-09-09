Abdurrahman Dilipak'a neler oluyor? '15 Temmuz bizim bildiğimiz gibi değilmiş...'

Akit gazetesinden ayrıldıktan sonraki değişimiyle dikkat çeken Abdurrahman Dilipak'tan 15 Temmuz'la ilgili garip iddiaların yer aldığı bir yazı geldi. 15 Temmuz'un 4 ay önceden bilindiğini iddia eden Dilipak, "Neymiş, demek ki, bizim bildiğimiz gibi değilmiş işler. Bu 15 Temmuz’da şehit yakınlarının ve gazilerin suskunluğunun arkasındaki bu iddialar olmasın sakın. Zaten Binali Yıldırım da bu projeyi beğenmemişti" diye yazdı.

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30 yıldır köşe yazarlığı yaptığı Akit gazetesinden gönderilince ilginç çıkışlar yapmaya başlayan Abdurrahman Dilipak'tan yeni bir 15 Temmuz çıkışı daha geldi. Dün "Hilal Kaplan, MİT, OdaTV kapışması hayra alamet değil. Eş zamanlı bir de 15 Temmuz, havada kara bulutlar toplanıyor.." tweetleri atan Dilipak, bugün de "15 Temmuz, ABD’nin Ay’a gitmesine, 11 Eylül’de İkiz Kuleler’in vurulması hikâyesine döndü. Asıl gerçeği söylemeye kalkanlar yine gadre uğrayacaklar" diye yazdı.

15 Temmuz 4 ay önceden biliniyormuş

Bir internet sitesinde yazmaya başlayan Dilipak, “Biz daha 15 Temmuz’un derin gerçeğini anlayamamışız” dedikten sonra şöyle devam etti: “İddiaya göre meğer 15 Temmuz’dan 4 ay önce 15 Temmuz’da darbe olacağı biliniyormuş. ‘Erdoğan’ın ne yapılacağı' bilgisi de ulaşmış merkeze. Yani ne o gün MİT’e giden iki subay haber vermiş olayı, ne Genelkurmay Başkanı sonradan haberdar olmuş ne de Putin’e Aleksander Dugin üzerinden haber gönderilmiş. Bu iş ABD’nin Ay’a gitmesine, 11 Eylül’de İkiz Kuleler’in vurulması hikâyesine döndü.”

Zaten Binali Yıldırım 'bu projeyi beğenmemişti' zaten

- Neymiş, demek ki, bizim bildiğimiz gibi değilmiş işler. Bu 15 Temmuz’da şehit yakınlarının ve gazilerin suskunluğunun arkasındaki bu iddialar olmasın sakın. Zaten Binali Yıldırım da bu projeyi beğenmemişti.

- Desenize Erol Olçok’un son bir haftada neler yaptığını başına gelenlerin arkasındaki gerçekleri de tam olarak öğrenemeyeceğiz bu şartlarda. Ben de hep merak ediyordum, bir darbe planı ele geçirildi ise valiler listesi, bakanlar kurulu üyeleri kimdi, onlar neredeydiler? Daha sorulacak çok soru var.

Asıl gerçeği söylemeye kalkanlar yine gadre uğrayacaklar

- Bu gün gerçeklerin bütününden haberdar değiliz de, Ergenekon-Balyoz davası gibi, yarın yeni bir iktidar gelip her şeyi ters yüz ederse onların önümüze koyacakları da yeni bir DeepFake, artırılmış sanal gerçeklikten başka bir şey değil.

- Asıl gerçeği söylemeye kalkanlar yine gadre uğrayacaklar. Bir yanlışın yerine başka bir yanlış ikame ederek doğruya ulaşılmaz.