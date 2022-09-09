Antalya'da feci kaza şoför gözaltında! Tur otobüsüyle otomobil çarpıştı ölenler var
ANTALYA'dan kaza haberi geldi. Serik ilçesinde tur otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Muzaffer Ş'nin kullandığı tur otobüsü, Belek Mahallesi Turizm Caddesi'nde karşı yönden gelen Tarık Taşar (41) yönetimindeki otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, sürücü Taşar ile otomobilde bulunan eşi Gül Taşar'ın (39) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Taşar çiftinin cenazeleri incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Otobüs şoförü, polis ekibince gözaltına alındı.