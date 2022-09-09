Antalya'da feci kaza şoför gözaltında! Tur otobüsüyle otomobil çarpıştı ölenler var

Abdurrahman Dilipak'a neler oluyor? '15 Temmuz bizim bildiğimiz gibi değilmiş...'

Bu kurabiyenin lezzeti dedikoduyu bile unutturuyor! İşte yemeye dalacağınız susamlı kakaolu kurabiye

Taş gibi yoğurt nasıl mayalanır kaynananız bile size püf noktasını soracak! Sulanmaması için...