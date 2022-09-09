Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında kaynana rüzgarı! Hadise eşiyle beraber yaşadığı evi terk etti

Ünlü şarkıcı Hadise'nin konserde ağladığı görüntülerden sonra eşinin açtığı mekanın açılışına gitmemesi dikkat çekmişti. Sonrasında Mehmet Dinçerler'in parmağındaki yüzüğü çıkardığı görüntülendi. Bunun üzerine boşanma iddiaları sosyal medyayı kasıp kavurmuştu. İkilinin arasında çıkan yeni krizler gündeme bomba gibi düştü.

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Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde konserinde 'Küçük bir yol' şarkısını söylerken ağladığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra evliliğiyle ilgili iddialarla gündeme geldi. Yeni evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ilişkisi hakkında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Ayrıca konserde ağlamasının ardından eşi Mehmet Dinçerler'in mekanının açılışında yer almadığı dikkatlerden kaçmayan Hadise'nin, beraber yaşadıkları evi terk ettiği söylentileri gündeme bomba gibi düştü. Öte yandan, Hadise'nin kayınvalidesiyle sorunlar yaşadığı da iddialar arasında...

Konserde gözyaşlarına boğuldu

Yeni evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler çiftinin şu sıralar dikkatlerden kaçmayan davranışlarından yola çıkılarak, boşanacakları iddiası günlerdir gündemde ilk sırada yer alıyor. Yeni evli çiftin arasında kriz yaşandığı konuşurken taraflardan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Başarılı ve güzel şarkıcı Hadise, konserinde 'Küçük bir yol' şarkısını söylerken ağlamasıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Daha sonra hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Hadise'nin Mehmet Dinçerler ile ilişkilerinin bu sıralar sallantıda olduğu söyleniyor.

Yüzüğü çıkardı

Hadise'nin eşinin geçen doğum gününe dair sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmamasının ardından tarafların evlilik yüzüklerini çıkarması, ortaya atılan 'boşanma' iddialarını güçlendirdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yeni mekanının açılışını yapan Mehmet Dinçerler'in bu heyecanlı ve anlamlı gününde yanında yine Hadise'nin olmaması büyük dikkat çekti şaşkınlık yarattı. Ayrıca Mehmet Dinçerler'in, sosyal medya hesabında mekan açılışından paylaştığı fotoğraflarda yüzük parmağının boş olduğu, evlilik yüzüğünü çıkarmış olduğu dikkatlerden kaçmadı. Olumsuz şeyler üst üste gelince, çiftin evliliklerinin bu dönemlerde sallantıda olduğu iddiaları ortaya atılmış ve güçlenmiş oldu.

Hadise evi terk mi ediyor?

Bütün bu olanlardan sonra herkesi şok eden bir diğer iddia da gündeme geldi. 36 yaşındaki başarılı şarkıcı Hadise iddiaya göre, eşiyle yaşadığı Riva'daki villalarından eşyalarını toplayıp bekarken yaşadığı evde kalmaya karar verdi.

Mehmet Dinçerlerin annesi mi istemiyor?

Bir diğer can sıkıcı iddia ise Mehmet Dinçerler'in annesi Nezihe Hanım ile Hadise'nin yıldızının bir türlü barışmadığı ve ilişkide kayınvalidenin sorunlar çıkardığı yönündeydi.

İkili cephesinden gelen yeni bir habere göre ise krize aile büyükleri bu duruma bir el atmak için harekete geçecek. Bir süredir küçük kızı Derya Açıkgöz ile Antalya'da olan Gülnihal Hanım, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelip dünürü Nezihe Dinçerler ile buluşacak.