Güzelleşmek isterken cildinizden olmayın! İşte yüze asla sürülmemesi gerekenler

Daha güzel görünmek isteyenler için internet üzerinde birçok cilt güzelleştirecek ve tazeleyecek yöntemler bulunuyor. Ancak bu yöntemleri uygularken oldukça dikkatli olmalısınız. Zira cildinizi güzelleştirmek isterken daha da kötü bir hale sokabilirsiniz.

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Başta kadınlar olmak üzere birçok kişi güzelleşme uğruna farklı makyaj teknikleri uyguluyor. Cildi güzelleştirmek için internet üzerinde birçok yöntem bulunuyor. Fakat bunların birçoğu aslında cildinize fazlasıyla zarar verebiliyor.

İşte güzelleşmek isterken cildinizin sağlığını bozabilecek ve yüzünüze asla sürmeniz gerekenler...

1 - Kabartma tozu

Kabartma tozu, bir diğer ismiyle sodyum bikarbonat, ince pütürlü yapısı sebebiyle tam da aradığınız peeling maddesi gibi görünse de cildiniz için oldukça zararlı bir madde. Cilt pH’ımız 4,5-5 seviyeleri arasınday bulunurken kabartma tozunun pH’ı tam da 9. Cildinizin koruyucu katmanına zarar veren bu durum yüzünüzü hassaslaştırır ve kendini yenileme sürecini bir hayli yavaşlatır.

2 - Limon

Kabartma tozuna benzer şekilde etki gösteren, asit denilebilen limonun pH seviyesi ise 2. Bu durumda, aydınlık ve gergin bir görüntü elde etmek için uyguladığınız limonun cildinizin üst tabakasına zarar verip yoğun bir tahrişe sebep olacağı pek fazla bilinmiyor. Bilhassa uygulamanın sonrasında güneş ışığına maruz kaldığınızda bu zararlı etkiler misliyle artacaktır.

3 - Saç spreyi

Makyaj bloggerlarının önerisi olan makyajı saç spreyiyle sabitleme trendini muhakkak duymuşsunuzdur. Saç spreyinin ciltle bire bir teması bile oldukça zararlıyken en çok dikkat etmemiz gereken bölgelerden biri olan yüzümüze bu maddeyi temas ettirmek zararın boyutunu bir hayli arttırıyor. Saç spreyleri gözeneklerimizi alkol içeriğiyle doldurarak alkolün cildin alt tabakalarına nüfuz etmesine sebep olur. Bu maddeler sebebiyle cildiniz kurur ve leke oluşumu başlar.

4 - Diş macunu

Yeni çıkan sivilce ve siyah noktaların üzerine diş macunu uygulayarak kusursuz görünüm elde edeceğinizi düşünüyorsanız bu tamamen yanlış bir düşünce. Gözeneklerinize dolan peroksit, nane, alkol ve parfüm gibi maddeler cildinizde daha fazla leke ve sivilce oluşumuna neden olacaktır. Sivilce ve siyah noktalarınızın tedavisi için dermatolojik olarak test edilmiş ürünleri kullanmakta fayda var.

5 - Sıcak su

Kışın yoğun bir iş gününün sonrasında hepimizi rahatlatan şeyin bol buharlı, sıcak bir duş olduğunu biliyoruz ancak yüzünüz için çok daha dikkatli olmalısınız. Sıcak su, yüzümüzdeki doğal bariyeri tahriş ederek derimizin altındaki yağ tabakasına zarar veriyor, bu sebeple cildimiz lekelenmeye ve kızarıklığa karşı daha çok hassaslaşıyor. Bilhassa egzema, sedef vb. deri hastalığına sahip insanların ılık su kullanmaya daha çok dikkat etmesi gerekir.

6 - Vücut losyonu

Vücudumuzdaki ve yüzümüzdeki deri tipinin farklı olması sebebiyle vücudunuzu nemlendirmek için kolayca kullandığınız losyonlar yüzünüzde zararlı etkiler gösterir. Bilhassa yoğun parfüm içeren bu losyonlar, yüzünüzü irite edecek ve alerjik reaksiyonlara sebep olacaktır. Vücut losyonunuzu yüzünüze kullanmaktansa kendinize bir yüz nemlendiricisi edinmek daha mantıklı bir yol olabilir.

7 - Şeker

Dudak peelingi yaparken oldukça kullanışlı ve pratik bir yöntem olan şekerle hazırlanan scrub’ları kesinlikle yüzünüzde kullanmamalısınız. Dudaklarımız, kendiliğinden gelişen kalın bariyer sebebiyle zarar görmezken şeker partiküllerinin keskin kenarları yüzünüze doğrudan olumsuz anlamda etki edecektir. Gözle görülemeyecek kadar küçük çizikler oluşturan şekerli peelingler, yüzünüzü fazlasıyla tahrip edebilir.