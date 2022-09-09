Ünlü oyuncu kolonyayı sürünce olanlar oldu! Nursel Köse sette ölümden döndü

Üç Kuruş dizisinde Neriman karakteri ile izlediğimiz ünlü oyuncu Nursel Köse yeni dizisinin setinde ölümden döndü. Ünlü oyuncu kolonya sürünce hastaneye kaldırıldı.

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Avlu, Paramparça, Güvercin gibi ünlü dizilerde rol alan Türk televizyonun ünlü isimlerinden oyuncu Nursel Köse son olarak Üç Kuruş dizisinde 'Neriman' karakteri ile seyirci karşısına geçmişti.

Set arasında neye uğradığını şaşırdı

61 yaşındaki ünlü oyuncu şimdilerde yepyeni bir film projesi için kamera karşısına geçti. Set arasında fenalaşan ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı. Herkesi korkutan olay sonrası oyuncu şok geçirdi.

Set arasında kolonya sürerek kendini dezenfekte eden ünlü oyuncu yüzüne ve ellerine kolonya sürdü. Bir süre sonra elleri ve yüzü kızarmaya, kabarmaya başlayan ünlü oyuncu neye uğradığını şaşırdı.

Ambulansla hastaneye kaldırıldı!

Nursel Köse'nin fenalaştığını gören set ekibi sağlık ekiplerini çağırdı. Yönetmen filmin setini hemen iptal etti. Apar topar hastaneye kaldırılan ünlü oyuncuya yapıla tahlillerin sonucu bambaşka çıktı.

Elleri ve yüzü anında kızaran oyuncunun kolonyaya alerjisi olduğu ortaya çıktı. Tedavi sonrası hastaneden ayrılan Köse uzun bir süre yaşadığı olayın etkisinden çıkamadı.

Nursel Köse kimdir?

29 Mart 1961 yılında dünyaya gelen Nursel Köse Malatyalıdır. Köln Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu olan ünlü oyuncu Gençlik yıllarında radyo tiyatrolarında yazar olarak tiyatro oyunlarını organize etmeye başlamıştır.

2007 yılına kadar Almanya'da turneler yapan ünlü oyuncu 2009 yılında Türkiye'de "Bacemdeki Ayı" tiyatro oyunu ile büyük yankı uyandırdı. Televizyon dünyasına Almanya'da adım atan Köse'nin ilk olarak 'SOKO Köln' adlı dizide rol almıştır.

Ünlü oyuncu daha sonra Türkiye'ye gelerek Kış Masalı, Kötü Yol, Paramparça gibi ünlü dizilerde rol alarak kariyerine devam etmiştir. Ünlü oyuncu 2018 yılında Alman müzisyen Ulrich Mertin ile nikah masasına oturmuştur.