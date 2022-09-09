BIST 3.537
DOLAR 18,24
EURO 18,42
ALTIN 1.013,59
HABER /  SPOR

Mostafa Mohammed tarihe geçti! 20 yıl sonra bir ilk! UEFA maçında...

Mostafa Mohammed tarihe geçti! 20 yıl sonra bir ilk! UEFA maçında...

Bu yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak transfer olan Mısırlı golcü Mostafa Mohammed, dün gece çıktığı UEFA Avrupa Ligi maçında tarihe geçti.

Abone ol

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Zamalek'ten kiralık olarak transfer olan Mısırlı golcü Mostafa Mohammed, sezon biter bitmez bonservisiyle birlikte sarı kırmızılı ekibe transfer oldu.

Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk ile Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Mısırlı golcü Mohammed, Fransız ekibi Nantes'e 250 bin euroluk ücretle kiralık gitti.

Tarihe geçti

Bu sezon Nantes'ten 6 maça çıkan 24 yaşındaki Mısırlı golcü 2 gol ve 1 asiste imza attı. Dün gece UEFA Avrupa Ligi'nde Nantes'in Olympiakos'la karşılaştığı maçta Mostafa Mohammed tarihi geçti.

20 yıl sonra gol atan ilk futbolcu

UEFA Avrupa Ligi'nde G grubu 1. maçında Olympiakos ile Nantes karşı karşıya geldi. Nantes'in 2-1 kazandığı maçta Nantes'in ilk golünü atan Mostafa Mohamed kulüp tarihine geçti. Mostafa Mohamed bu golle Nantes kulübünün 20 yıl sonra Avrupa'da gol atan ilk futbolcusu oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
'HDP'ye bakanlık yüzünden İYİ Parti'den istifa ediyorum' demişti! Gerçek bambaşka çıktı
'HDP'ye bakanlık yüzünden İYİ Parti'den istifa ediyorum' demişti! Gerçek bambaşka çıktı
Güzelleşmek isterken cildinizden olmayın! İşte yüze asla sürülmemesi gerekenler
Güzelleşmek isterken cildinizden olmayın! İşte yüze asla sürülmemesi gerekenler
İstanbul havalimanlarında uçan yolcu sayısı 60 milyonu geçti
İstanbul havalimanlarında uçan yolcu sayısı 60 milyonu geçti
İstanbul'da okulun ilk günü için tedbirler açıklandı! Toplu taşıma ücretsiz olacak, ek seferler düzenlenecek
İstanbul'da okulun ilk günü için tedbirler açıklandı! Toplu taşıma ücretsiz olacak, ek seferler düzenlenecek
Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında kaynana rüzgarı! Hadise eşiyle beraber yaşadığı evi terk etti
Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında kaynana rüzgarı! Hadise eşiyle beraber yaşadığı evi terk etti
Antalya'da feci kaza şoför gözaltında! Tur otobüsüyle otomobil çarpıştı ölenler var
Antalya'da feci kaza şoför gözaltında! Tur otobüsüyle otomobil çarpıştı ölenler var
Abdurrahman Dilipak'a neler oluyor? '15 Temmuz bizim bildiğimiz gibi değilmiş...'
Abdurrahman Dilipak'a neler oluyor? '15 Temmuz bizim bildiğimiz gibi değilmiş...'
Bu kurabiyenin lezzeti dedikoduyu bile unutturuyor! İşte yemeye dalacağınız susamlı kakaolu kurabiye
Bu kurabiyenin lezzeti dedikoduyu bile unutturuyor! İşte yemeye dalacağınız susamlı kakaolu kurabiye
Hem hafif oluyor hem mideyi yormuyor! İşte her yiyenin sorduğu Yalova sütlüsü tarifi
Hem hafif oluyor hem mideyi yormuyor! İşte her yiyenin sorduğu Yalova sütlüsü tarifi
İşe gitmek için evden çıktı dehşete düşüren manzarayla karşılaştı
İşe gitmek için evden çıktı dehşete düşüren manzarayla karşılaştı