'HDP'ye bakanlık yüzünden İYİ Parti'den istifa ediyorum' demişti! Gerçek bambaşka çıktı

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' tartışmasının ardından İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. İYİ Parti ise Özışık’ın 25 Ağustos tarihinde görevden alındığını, yaptığı şovun utanç verici olduğunu açıkladı. Halen İYİ Parti üyesi olan Özışık, disipline sevk edildi.

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CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerinin ardından 7 Eylül günü İYİ Parti Yozgat İl Başkanı eski subay Metin Özışık, " 'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir" diyerek il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İYİ Parti'den Özışık'la ilgili şok bir açıklama geldi. Metin Özışık, istifa kararını açıkladığı 7 Eylül'den tam 2 hafta önce görevden alınmış.

İYİ Parti: 25 Ağustos'ta görevden aldık

İYİ Parti Genel Merkez, Yozgat’ta il başkanlığı görevinden “istifa ettiğini” duyuran Metin Özışık hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada Özışık’ın 25 Ağustos tarihinde görevden alındığı belirtilerek “Genel Merkez kararı ile görevden alınmış olmasına rağmen tamamen gerçeğe aykırı olarak kamuoyuna kendisinin istifa ettiğini açıklaması ve istifasını da gündem ile ilişkilendirmesi üzücü ve utanç vericidir” denildi. İYİ Parti’nin açıklaması şöyle:

5 Ağustos'ta Genel Merkez'de...

25.08.2022 tarihinde İYİ Parti Genel Merkezi tarafından Yozgat Eski İl Başkanımız Sayın Metin ÖZIŞIK hakkında, görev değişikliği kararı verilerek tebellüğ etmesi için Genel Merkezimize defalarca davet edilmesine rağmen mazeretler sunarak gelmemiştir.

05.09.2022 tarihinde Ankara’da mutat olarak yapılan İl Başkanları Toplantısı için gelen Sayın ÖZIŞIK’a, toplantı öncesi Genel Merkezimizde karar tebliğ edilmiştir.

Yaptığı şey utanç verici

Genel Merkez kararı ile görevden alınmış olmasına rağmen tamamen gerçeğe aykırı olarak kamuoyuna kendisinin istifa ettiğini açıklaması ve istifasını da gündem ile ilişkilendirmesi üzücü ve utanç vericidir. Partimizin halen üyesi olan Sayın ÖZIŞIK’ın Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.