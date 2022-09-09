Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Alo Holding medyası' cevabı! Benimle ilgili yokmuş üzerime alınmadım...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Alo Holdinglerin medyası bana ders vermeyi bıraksın" demiş, herkes "Fatih Altaylı'yı hedef aldı" demişti. Fatih Altaylı bugün, "Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın dostları aradım, 'Söylediklerinin seninle alakası yok' dediler" diye lazdı.

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelik söylediği iddia edilen sözlerini üzerine alınmadığını yazdı. CHP’de Kılıdaroğlu'na yakın dostlarını aradığını belirten Altaylı, kendisine, "Kemal Bey’in söylediklerinin seninle alakası yok" dediklerini aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından isim vermeden bazı köşe yazarlarını hedef aldığı açıklamasındaki, “Şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Onların da ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Haksızlıklar karşısında kalemini dahi oynatmayan, televizyonlarda konuşmayan, ‘Alo Holdinglerin’ medyası bana ders vermeyi bıraksın, ateş olsalar cürmü kadar yer yakarlar. Bu böyle biline” ifadeleri, akıllara Fatih Altaylı’yı getirmişti.

Bir hafta önce sizin ekrandaydı Kemal Bey

Fatih Altaylı bugünkü yazısında CHP liderine yakın bir ismin kendisine konuya ilişkin olarak şunları söylediğini aktardı:

"Kemal Bey’in söylediklerinin seninle alakası yok. Mezhepçilik üzerinden Kemal Bey’in aday olmaması gerektiğini söyleyen bazılarını ve bir zamanlar AKP’nin en has adamı iken son zamanlarda sureti haktan yana görünüp, bilinçli manipülasyon yapan bir araştırmacıyı hedef aldı. Bir internet sitesi özellikle konuyu sana yönlendirmiş ama ne seninle ne de sizin yayın grubu ile ilgili değil sözleri. Daha bir hafta önce sizin ekrandaydı Kemal Bey."

Benim açımdan konu kapandı

"Benim açımdan da konu kapandı. 'Hayır bana demişsiniz' diyecek halim yok. Ayrıca çok da önemli değil, Kemal Bey bunları bana da söylemiş olabilirdi. İktidardan zaten çok böyle sözler işittim yıllardır. Alışkınım. Bugüne kadar herhangi bir kabalığını görmediğim, her zaman nazik Kemal Bey’e yanıt bile vermezdim. 'Sinirlenmiş' der geçerdim. Ama yine de üzülürdüm" diyen Altaylı, şunları kaydetti:

"Medyaya, gazetecilere karşı bu kaba üslubun muhalefetin de tarzı haline gelmiş olmasına üzülürdüm. Bırakın gazeteciler istediğini yazsın söylesin. Ekonomiyi toparlamak zaman alabilir. Ama üslup değişikliği bir anda yapılabilir. Haksız mıyım!"