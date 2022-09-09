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'Hiç vakit kaybetmeyin' uyarısı! Yeni yılda büyük zam geliyor: 2023 'B sınıfı' ehliyet fiyatı...

'Hiç vakit kaybetmeyin' uyarısı! Yeni yılda büyük zam geliyor: 2023 'B sınıfı' ehliyet fiyatı...

2022 yılında B sınıfı ehliyet almak yaklaşık 4600 TL'ye mal oluyor. 2023'e kısa süre kala ehliyet almak isteyenlere yeni yıl zammı uyarısı geldi. Yeni yılda ‘B sınıfı’ ehliyet fiyatlarının ülke genelinde 6 bin lira ve üzeri seviyelerine çıkabileceği söylendi.

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Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği, 2022 yılı ve 2023 yılındaki değişiklikler için masaya oturdu.

2022 yılında yüzde 80’lere çıkan enflasyona rağmen ehliyet kursu fiyatlarında değişiklik yapılmadığına dikkat çeken dernek, 2023 yılında ‘B sınıfı’ ehliyet fiyatlarının artan maliyetlerle birlikte 6 bin lira seviyelerine çıkma ihtimali olduğuna değinerek vatandaşları uyardı.

Fiyat artışı öncesinde ehliyet alacak vatandaşları kurslara kayıt olmaya davet eden Sakarya Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Dernek Başkanı Dursun Aydın, “Yılbaşından bu yana özellikle akaryakıta, lastik ile araç fiyatlarına, araç parçası ve işçiliklere defalarca, asgari ücrete iki kez zam geldi. Özellikle enflasyonun yüzde 80’lere çıktığı bu zorlu şartlarda zam yapmayıp kendimizi zorlayarak vatandaşlarımızı korumaktayız. Fakat ayakta durabilmemiz ve hizmetimize devam edebilmemiz için yılsonu itibariyle ‘B sınıfı’ ehliyet fiyatlarının tüm Türkiye'de ve dolayısıyla şehrimizde ortalama 6 bin lira ve üzeri seviyelere çıkacağı beklentisindeyiz."

"Vakit kaybetmeyin"

-Vatandaşlarımızı yeni yıl öncesi ehliyet ve harçlara gelmesi beklenen ciddi artışlardan önce, ehliyetleri için vakit kaybetmeden sürücü kurslarına kayıt yaptırmaları konusunda hassasiyetle bilgilendiriyoruz"

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