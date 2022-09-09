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İzmir'de zafer coşkusu! Kurtuluşun 100'üncü yılında dev Türk bayrağıyla yürüyüş

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İzmir'de zafer coşkusu! Kurtuluşun 100'üncü yılında dev Türk bayrağıyla yürüyüş

İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kentte kutlamalar başladı. Çok sayıda vatandaş 350 metre uzunluğundaki dev bayrakla Zafer Yürüyüşü gerçekleştirdi.

İzmir'de zafer coşkusu! Kurtuluşun 100'üncü yılında dev Türk bayrağıyla yürüyüş

 İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Zafer Yürüyüşü düzenlendi. ​​​​​​​Basmane Karakolu önünde başlayan Zafer Yürüyüşüne çok sayıda kişi katıldı.

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İzmir'de zafer coşkusu! Kurtuluşun 100'üncü yılında dev Türk bayrağıyla yürüyüş

Türk ordusunun 100 yıl önce bugün İzmir'e girerken kullandığı tarihi güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip eden İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını birlikte taşıdı.

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İzmir'de zafer coşkusu! Kurtuluşun 100'üncü yılında dev Türk bayrağıyla yürüyüş

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyenlere çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

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İzmir'de zafer coşkusu! Kurtuluşun 100'üncü yılında dev Türk bayrağıyla yürüyüş

Burada İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

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