Nükleer silah kullanma yetkisi verdi! Kim Yong-un: Asla vazgeçmeyeceğiz

Kuzey Kore lideri Kim Yong-un, nükleer silahların kullanımını içeren yasayı kabul etti. Artık ülkenin bir tehditle karşı karşıya gelmesi durumunda ordu 'otomatik' olarak nükleer saldırıları başlatabilecek.

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Kore Merkezi Haber Ajansına göre, Kim, Kuzey Kore Parlamentosunun nükleer silahların kullanımını düzenleyen yasanın kabul edildiği dünkü oturumunda konuştu.

Ülkesinin nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceğini belirten Kim, Güney Kore ve ABD’yi ortaklaşa yürüttükleri “tehlikeli” askeri tatbikatlar nedeniyle eleştirdi.

Kim, “ABD’nin sadece Kuzey Kore’nin nükleer gücünü ortadan kaldırma değil aynı zamanda ülkenin meşru müdafaa haklarını zayıflatarak hükümeti çökertme eğilimi" içinde olduğunu ileri sürdü.

Orduya düşman merkezlerine nükleer saldırı yetkisi

Kabul edilen yasa, Kuzey Kore’nin “nükleer veya nükleer olmayan bir tehdit” ile karşı karşıya gelmesi durumunda orduya düşmanın komuta merkezlerine “otomatik” olarak nükleer saldırıları başlatma yetkisi veriyor.

Bunun yanı sıra, yasa ile ülkenin ve halkın bir “felaket krizi” yaşaması halinde nükleer silahları kullanılabileceği belirtiliyor.