Biraz kıymanız varsa akşam yemeği düşünmeyin! Galacoş tarifiyle bayat ekmekleri de değerlendirin
İnternet üzerinden yemek tarifi arayan kişilerin öncelikleri genellikle pratik şekilde hazırlanan yemekler oluyor. İşte size çabuk şekilde hazırlayabileceğiniz ve mükemmel lezzetiyle daha galacoş tarifi.Abone ol
Özellikle çalışan bayanların en büyük sıkıntısı eve geldiklerinde yemek hazırlamak oluyor. Günün yorgunluğuyla ve stresiyle yemek hazırlamakta zorlanan kişiler daha çok pratik yemeklere yöneliyor. İnternet üzerinden yemek tarifi araştırması yapan kişiler, hem lezzetli, hem de çabuk yapılabilecek yemek tariflerine oldukça önem veriyor.
İşte size biraz kıyma ve ekmekle yapabileceğiniz müthiş bir lezzeti olan hem de pratik şekilde hazırlayabileceğiniz galacoş tarifi.
Galacoş tarifi için malzemeler
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200 gramdana kıyma
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1 adet soğan (yemeklik doğranmış)
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1,5 su bardağı yeşil mercimek (haşlanmış)
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2 yemek kaşığı domates salçası
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1/2 çay bardağı sıvı yağ
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3 diş sarımsak (yoğurt için)
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1 çay kaşığı tuz
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1 çay kaşığı karabiber
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1 su bardağı yoğurt (çırpılmış)
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4 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş, üzeri için)
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3 adet tırnak pide (fırınlanmış)
Galacoş tarifinin pişirme önerisi
Galacoş yaparken kullanacağınız ekmekler yerine ramazan pidesi de kullanabilirsiniz. Ramazan pidesi üzerindeki susam sayesinde yemeğinize farklı bir tat katacaktır.
Galacoş tarifi nasıl yapılır?
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Tırnak pideleri küp doğradıktan sonra, üzerine sıvı yağ gezdirin ve 170 derece fırında 10 dakika kadar fırınlayın.
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Yeşil mercimekleri güzelce haşlayın.
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Geniş bir kapta sıvı yağ ve soğanı iyice kavurun ve içerisine kıymayı ekleyin.
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Eklediğiniz kıyma suyunu çektikten sonra salçayı ve baharatlarını da üzerine ekleyin.
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En son olarak haşladığınız mercimekleri de kıymaların üzerine ekledikten sonra bir iki kere ocakta çevirin ve ocaktan alın.
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Pideleri servise sunacağınız tabağa alın.
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Üzerine çırpılmış yoğurdun bir kısmını pidelerin üzerine yaydıktan sonra mercimekli karışımı da üzerine ekleyin.
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En son olarak kalan yoğurdu da üzerine serpiştirdikten sonra eritilmiş tereyağını yemeğin üzerine gezdirin ve sevdiklerinizle afiyetle tüketin.
Galacoş yemeği hangi yöreye ait?
Galacoş yemeği, Doğu Karadeniz bölgesinde bulunan Bayburt'a özel yöresel bir yemek olarak biliniyor. Yoğurt, mercimek, kıyma ve tırnak pidenin mükemmel uyumu ile hazırlanan hemen, hem pratik oluşu, hem lezzeti ile oldukça fazla seviliyor.
Bayburt neyi ile meşhur?
Bayburt dendiği zaman akla ilk olarak meşhur yiyecekler geliyor. İşte Bayburt'un en çok sevilen meşhur yiyecekleri:
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Tel helva
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Kesme çorba
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Tatlı çorba
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Kara pancar yemeği
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Galacoş
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Ekşi lahana yemeği
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Lor dolması
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Ayranlı çorba
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Herse yemeği
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Haşıl
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Bayburt tava