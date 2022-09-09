Biraz kıymanız varsa akşam yemeği düşünmeyin! Galacoş tarifiyle bayat ekmekleri de değerlendirin

İnternet üzerinden yemek tarifi arayan kişilerin öncelikleri genellikle pratik şekilde hazırlanan yemekler oluyor. İşte size çabuk şekilde hazırlayabileceğiniz ve mükemmel lezzetiyle daha galacoş tarifi.

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Özellikle çalışan bayanların en büyük sıkıntısı eve geldiklerinde yemek hazırlamak oluyor. Günün yorgunluğuyla ve stresiyle yemek hazırlamakta zorlanan kişiler daha çok pratik yemeklere yöneliyor. İnternet üzerinden yemek tarifi araştırması yapan kişiler, hem lezzetli, hem de çabuk yapılabilecek yemek tariflerine oldukça önem veriyor.

İşte size biraz kıyma ve ekmekle yapabileceğiniz müthiş bir lezzeti olan hem de pratik şekilde hazırlayabileceğiniz galacoş tarifi.

Galacoş tarifi için malzemeler

200 gramdana kıyma

1 adet soğan (yemeklik doğranmış)

1,5 su bardağı yeşil mercimek (haşlanmış)

2 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı sıvı yağ

3 diş sarımsak (yoğurt için)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı yoğurt (çırpılmış)

4 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş, üzeri için)

3 adet tırnak pide (fırınlanmış)

Galacoş tarifinin pişirme önerisi Galacoş yaparken kullanacağınız ekmekler yerine ramazan pidesi de kullanabilirsiniz. Ramazan pidesi üzerindeki susam sayesinde yemeğinize farklı bir tat katacaktır.