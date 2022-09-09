BIST 3.526
DOLAR 18,24
EURO 18,41
ALTIN 1.012,69
HABER /  GÜNCEL

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu burçların çevresi çok arkadaşı yok! İşte arkadaşını itinayla seçen burçlar
Bu burçların çevresi çok arkadaşı yok! İşte arkadaşını itinayla seçen burçlar
Bakan Murat Kurum: 4 gün sonra tüm Türkiye'ye Cumhurbaşkanımız büyük bir müjde verecek
Bakan Murat Kurum: 4 gün sonra tüm Türkiye'ye Cumhurbaşkanımız büyük bir müjde verecek
Yeşilçam'ın sevimli çocuğu Hüdavderdi de yaşlandı! Son hali ilk defa ortaya çıktı "vay be"
Yeşilçam'ın sevimli çocuğu Hüdavderdi de yaşlandı! Son hali ilk defa ortaya çıktı "vay be"
Nükleer silah kullanma yetkisi verdi! Kim Yong-un: Asla vazgeçmeyeceğiz
Nükleer silah kullanma yetkisi verdi! Kim Yong-un: Asla vazgeçmeyeceğiz
Biraz kıymanız varsa akşam yemeği düşünmeyin! Galacoş tarifiyle bayat ekmekleri de değerlendirin
Biraz kıymanız varsa akşam yemeği düşünmeyin! Galacoş tarifiyle bayat ekmekleri de değerlendirin
AK Parti'nin seçim beyannamesi ortaya çıktı! İşte seçim sloganları... Şarkılarda gençlere mesajlar
AK Parti'nin seçim beyannamesi ortaya çıktı! İşte seçim sloganları... Şarkılarda gençlere mesajlar
'Hiç vakit kaybetmeyin' uyarısı! Yeni yılda büyük zam geliyor: 2023 'B sınıfı' ehliyet fiyatı...
'Hiç vakit kaybetmeyin' uyarısı! Yeni yılda büyük zam geliyor: 2023 'B sınıfı' ehliyet fiyatı...
İçene oh çektiren nefis köme çorbası tarifi! Bunu içen hastalık nedir unutsun
İçene oh çektiren nefis köme çorbası tarifi! Bunu içen hastalık nedir unutsun
Ünlü oyuncu kolonyayı sürünce olanlar oldu! Nursel Köse sette ölümden döndü
Ünlü oyuncu kolonyayı sürünce olanlar oldu! Nursel Köse sette ölümden döndü
Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'dan Fenerbahçe tribünlerine çirkin hareket
Dinamo Kiev kalecisi Bushchan'dan Fenerbahçe tribünlerine çirkin hareket