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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

THY yeni kabin memuru alımı yapacak! Şartlar belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY yeni kabin memuru alımı yapacak! Şartlar belli oldu

Türk Hava Yolları (THY) 65 bin kişilik ailesini yeni kabin memurlarıyla büyütüyor. Yeni kabin memuru alımı için ilan yayımladı.

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Türk Hava Yolları, resmi insan kaynakları sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden ilan açtı. İlana 1 Ocak 1984 ile 31 Aralık 2002 arasında doğmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar, kabin memurluğu için başvuru yapabilecek.

 İlanın, yeterli başvuru sayısına ulaşıldığında yayından kaldırılması planlanıyor.

Halihazırda 13 bine yakın kabin memuruyla operasyonlarını icra eden şirket, ekibine yeni katılacak adaylara, özel sağlık sigortası, kendilerine ve aile üyelerine indirimli seyahat imkanı gibi ek ayrıcalıklar sunuyor.

Aday değerlendirme süreci ve diğer koşullar hakkında detaylı bilgiye "https://careers.turkishairlines.com/kabin-ekibi" adresinden ulaşılabilecek.

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