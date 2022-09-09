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Bakan Murat Kurum: 4 gün sonra tüm Türkiye'ye Cumhurbaşkanımız büyük bir müjde verecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Murat Kurum: 4 gün sonra tüm Türkiye'ye Cumhurbaşkanımız büyük bir müjde verecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni sosyal konutları 81 ilde ve ilçede vatandaşlara kazandıracaklarını belirterek, "Gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler." dedi.

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"Yüz Yüze Gönül Gönüle Aksaray" programı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, şehrin tüm noktalarına ulaşacaklarını, işçisiyle, emeklisiyle, öğrencisiyle, turizmcisiyle ve tüm sektörlerin temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi.

"4 gün sonra Cumhurbaşkanımız büyük bir müjde verecek"

AK Parti olarak 20 yıldır her şehirde vatandaşların gönlüne girmek suretiyle hizmetler yaptıklarını aktaran Kurum, şöyle konuştu:

"İnşallah 4 gün sonra tüm Türkiye'ye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan büyük bir müjde verecek. Bu müjde çerçevesinde yeni sosyal konutlarımızı 81 ilimizde ve ilçelerimizde vatandaşlarımıza kazandırıyor olacağız. Gençlerimiz, emeklilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz, asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler.

Gençlerimiz okullarını bitirdiklerinde, hayata atılacakları an yine bu sosyal konut projesinden faydalanabilecekler. Hem sosyal konut hem de altyapılı arsa vereceğiz inşallah. Vatandaşlarımız, altyapısını ve imar planını hazırladığımız bu arsalarda kendi evlerini yapabilecekler."

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