Sinan Akçıl'dan olay yaratacak Aleyna açıklaması! "O Aleyna, bu Aleyna'yı geçecek"

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan müzik dünyasına dair çok konuşulacak Aleyna açıklaması! AVM'de görüntülenen Sinan Akçıl yepyeni bir isimle çalıştığını açıkladı.

Abone ol

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez evlendiği ünlü oyuncu Burcu Kıratlı ile tekrardan boşanan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl çocuk ve evlilik açıklamaları ile uzun süre magazin gündeminde yerini korumuştu.

Evlilik açıklaması olay olmuştu!

40 yaşındaki ünlü şarkıcı katıldığı programda herkesi şaşkına uğratan sözler söylemişti. Tekrardan evliliğe sıcak baktığını söyleyen şarkıcı gelecekte ünlü olmayan biri ile evlilik yaşamak istediğini dile getirmişti.

Açıklamalarıyla hayranlarını mutlu eden Akçıl daha sonra çocuk açıklamaları ile akılları karıştırmıştı. Ünlü şarkıcı "Her an bir sihir olabilir. Her an birisiyle evlenip, dört çocuğum olabilir. Çok kalabalık bir aile olmak istiyorum" demiş ve sözleriyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Alışveriş yaparken açıkladı

Sinan Akçıl bu defa müzik dünyası ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. geçtiğimiz gün akşam Vadi İstanbul'da görüntülenen Akçıl, alışveriş yaptığı esnada muhabirlerle sohbet etti.

Fotoğraf isteklerini kırmayan ünlü şarkıcı ünlü mağazalardan alışveriş yaparken muhabirlere "Yoğun bir tempoda çalışıyorum. Bir yandan konserler devam ederken bir yandan çok güzel isimlerle beste çalışmalarım var." dedi.

"Aleyna Tilki'yi geçecek" dedi, ortalığı ateşe verdi

Açıklamaları sırasında hayranlarınında fotoğraf isteğini kırmayan şarkıcı mütevazi ve samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Ardından beste çalışmaları ile ilgili bilgi veren Akçıl, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması ile adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu ile ilgili ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı "Bunlardan bir tanesi de Aleyna Kalaycıoğlu. Çok yetenekli ve sesi mükemmel. Büyük ihtimalle Aleyna Tilki'yi geçecek" sözleriyle Aleyna Tilki'yi hırslandıracak büyük iddialarda bulundu.