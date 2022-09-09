Sibel Can'da Deniz Seki'nin yolundan gitti! O fotoğraflarla dillere düştü

Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemlerden düşmeyen ünlü şarkıcı Sibel Can bu defa dalga konusu oldu. Fotoğraflarındaki ayrıntıyı görenler kendini gülmekten alamadı.

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Geçtiğimiz günlerde fotoğraflarına yaptığı photoshoplar konser sırasında çekilen fotoğraflarla ifşalanan ünlü şarkıcı Deniz Seki'den sonra photoshoplular kervanına müzik dünyasının sevilen ismi Sibel Can'da katıldı.

Mor elbisesiyle ortalığı ateşe verdi

Lale Devri, Padişah, Çakmak Çakmak şarkıları ile 80'li yıllardır günümüze kadar müzik dünyasında adını sürekli duyuran ünlü şarkıcı geçtiğimiz akşam Aydın Kuşadası'nda sevenleriyle buluştu.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Sibel Can coşkulu konser esnasında sahnede geceye damga vuran kolları yeşil püsküllü mor elbisesiyle çekildiği fotoğraflarla sosyal medyada alay konusu oldu.

İki fotoğraf arasındaki farkla gündem oldu

İnstagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafların birbirinden farklı olması kısa süre içerisinde fark edildi. Ünlü şarkıcı bir fotoğrafında ince ve uzunken diğerlerinde kısa ve şişman olmasıyla dikkat çekti.

Konserden paylaşılan aralarında iki beden fark olan fotoğraflar ünlü şarkıcının paylaştığı çoğu fotoğrafta photoshop yaptığı iddialarını tekrardan gündeme getirdi.

"Beden farkına dikkat!"

52 yaşındaki ünlü şarkıcının o pozlarına sosyal medya kullanıcıları tarafından "Photoshopu fazla kaçırmışsınız", "Beden farkına dikkat" şeklinde yorumlar yapıldı.

Masmavi gözleri, güzelliği, başarılı sahne performansları ve sesiyle herkesi büyüleyen Sibel Can o yorumlara sessiz kalmayı tercih etti. İşte ünlü şarkıcının dillere düşen o pozları...

Sibel Can kimdir?

1 Ağustos 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sibel Can'ın gerçek adı Sibel Cangüre'dir. Kariyerine dansözlük yaparak başlayan Sibel Can müzik kariyerine küçük yaşlarda adım attı. Babası keman sanatçısı olan Sibel Can babasının eşliğinde birçok farklı ülkede şarkı söyledi ve dans etti.

Daha sonra Türkiye'ye dönen ünlü isim küçük yaşlarında gazinolarda sahne almaya başlamıştı. Yaşı büyülterek solistliğe devam eden Sibel Can Assolistliğe yükseldiğinde 17 yaşındaydı.

Sibel Can ilk albümü “Günah Bize”yi ünlü şarkıcı Orhan Gencebay'ın büyük desteğiyle 1987 yılında piyasaya sundu. Albümü ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı 1988 yılında Hakan Ural'la evlendi ve iki çocuk sahibi oldu. 1999 yılında ise Hakan Ural'la evliliğini bitirdi.

İkinci evliliğini 2000 yılında iş insanı Sulhi Aksüt ile yapan ünlü şarkıcının bu evlilikten Emir adında bir oğlu daha olmuştur. Sibel Can 10 yıllık evliliğin ardından Sulhi Aksüt ile de ayrılmıştır.