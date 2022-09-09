Pastaneler bu tarifi öğrense zahmetlerine yanar! Kek kalıbında kolay su böreği gerçeğini aratmıyor

Kek kalıplarınızda su böreği yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Muhteşem kokusunun bütün evi saracağı lezzetli mi lezzetli kolay su böreği tarifini sizler için derledik. Kolay yapılışı sayesinde eşinize ve çocuklarınıza kısa süre içinde bayramı yaşatacaksınız. İşte tarif defterlerinize yazacağınız kek kalıbında kolay su böreği tarifi...

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Kek kalıbında kolay su böreği tarifi

Su böreği yapmaya vaktiniz yoksa üzülmeyin. Size vereceğimiz bu tarifle, hem tadı hem de görüntüsü su böreğine benzeyen ve kimsenin gerçek su böreğinden ayırt edemeyeceği o böreği bir çırpıda yapacaksınız. Kek kalıbında kolay su böreğini yaptığınızda fırından çıkan kokuyu duyan komşularınız kapınıza gelecek, günlerinizin ise vazgeçilmezi olacak... Eşiniz yatağından kalkıp fırına bakacak, tok karınları bile acıktırcak bu kek kalıbında kolay su böreği sizi günün kahramanı yapacak. Hızlı ve kolay hazırlanışıyla ise çabucak yapıp, açlıktan kazınan midelere bayram ettireceksiniz. Kek kalıbında kolay su böreği tarifini, tarif defterinize eklemeyi ihmal etmeyin.

Kek kalıbında kolay su böreği için malzemeler:

- 5 adet yufka

Sosu için:

- 1 şişe maden suyu (200 ml)

- 1 adet yumurta

- 1 su bardağı süt

- Yarım su bardağı sıvı yağ

İçi için:

- 350 gr lor peyniri

- Yarım bağ maydanoz

Üzeri için:

- Sıvı yağ

Kek kalıbında kolay su böreği yapılışı:

- Kek kalıbında kolay su böreği yapmak için önce sos malzemeleri iyice çırpılarak hazırlayın. Ayrı bir kasede lor peyniri ve ince kıyılmış maydanozu karıştırın.

- Ardından kek kalıbının her tarafını sıvı yağ ile yağlayın.

- Yufkanın bir tanesi kek kalıbına içine yerleştirin. (ilk yufka sosa bulanmayacak) Daha sonra ikinci yufkayı ikiye bölün.

- Önce yufkanın bir yarısını sosa bulayın ve kalıbın bir tarafına yerleştirin.

- Daha sonra yufkanın kadan diğer yarısını sosa bulayın ve kalıbın diğer tarafına yerleştirin.

- Daire şeklinde kalıba yerleştirmiş oldunuz. (Kolaylıkla sosa bulanıp yerleştirilmesi için ikiye bölün)

- Ardından peynirli hazırladığınız içten bir miktar alıp yufkanın üzerine serpin. (Bol serperseniz daha güzel olur)

- Peynir serptikten sonra 3. yufka da ikiye bölüp sosa bulayın ve aynı şekilde kalıbın içine yerleştirin.

- Üzerine tekrar peynirli iç serpin.

- Bu şekilde yufkalar bitene kadar bir sıra yufka bir sıra peynir olacak şekilde aynı işleme devam edin. (En son yufka koyulduktan sonra peynir serpmeyin)

- Bütün yufkaları kek kalıbının içine döşedikten sonra kalan sosu böreğin üzerine dökün.

- Ortasını delerek içe doğru kapatın. Kenarlardan sarkan yufkayı da yine içe doğru katlayın ve üzerini streçle kapatın.

- Buzdolabında ertesi güne kadar bekletin.

- Ertesi günü streçi alın ve üzerine sıvı yağ sürün. 170 derece fırında üstü kızarana kadar pişirin ve pişince ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edin.

Afiyet olsun...