Milli Takım'da Shane Larkin şoku! Ergin Ataman kötü haberi verdi

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Shane Larkin'in elinden ameliyat olacağını ve Fransa maçında oynayamayacağını açıkladı.

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EuroBasket 2022 son 16 turunda Fransa ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımımızda Shane Larkin şoku yaşanıyor. Başantrenör Ergin Ataman, elinden sakatlığı bulunan yıldız basketbolcunun ameliyat olması gerektiğini ve Fransa maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

Milli Takım, 10 Eylül Cumartesi günü saat 13:00'da Fransa ile karşılaşacak.

Ergin Ataman'ın Larkin ile ilgili sözleri şöyle: Larkin'in elinde ciddi bir yırtık var ve ameliyat olması gerekiyor. Topu bile tutamadığını söyledi. Maçlarda oynamayacak.