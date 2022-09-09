Beşiktaş'ta Atiba'nın sözleşmesi donduruluyor

Transfer döneminin ardından Beşiktaş yönetimi, yabancı sayısının fazlalığından dolayı 1 yabancı oyuncusunun sözleşmesini donduruyor.

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Beşiktaş'ta Redmon'un transferi sonrası yabancı kontenjanından dolayı 1 oyuncunun lisansının dondurulacak.

Ortacizgi'nin haberine göre; Tedavisinde ilaç kullanmayı reddeden Atiba Hutchinson'ın tedavisinin Dünya Kupası başlangıcına kadar devam edeceği ve iyileşme sürecinin uzun olduğu için lisansının dondurulmasına en sıcak bakılan oyuncuların başında geldiği bildirildi.

Öte yandan Tyler Boyd'un sözleşmesinin dondurulması durumunda ödenmesi gereken 250 bin euro cezai şart olduğu için ve oyuncunun başka bir kulübe gitmeyi kabul etmemesinden dolayı Sözleşme dondurma ihtimali düşük.

Montero'nun da genç ve potansiyelli olduğu, takıma katkı sağlama ihtimalinin yüksek olmasından dolayı takımda kalacağı da ifade ediliyor.