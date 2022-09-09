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Erdoğan'dan ABD'ye F-16 resti! Sinyali verdi! Bizi farklı yollara sevk etmesin...

Erdoğan'dan ABD'ye F-16 resti! Sinyali verdi! Bizi farklı yollara sevk etmesin...

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile devam eden F-16 görüşmelerine ilişkin "Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin" dedi ve başka ülkelerle görüşebileceğin sinyalini verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı soruları yanıtladı. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüne değinen Erdoğan, programlar izin verirse cenaze törenine katılacağını söyledi:

"Taziye mesajımı sosyal medyadan gönderdim. Bizim de programlar vesaire var. Eğer programlar elverirse merasime katılmayı düşünüyorum."

ABD'den terör örgütüyle tatbikat

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

Mühimmat ve eğitim noktasında ciddi destek veriyorlar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Sayın Başkan'la görüşme fırsatı bulursak, bu konuyu kendileriyle görüşeceğim.

Kraliçe'nin vefatı

Taziye mesajımı sosyal medyadan gönderdim. Bizim de programlar vesaire var. Eğer programlar elverirse merasime katılmayı düşünüyorum.

Biden'la Madrid'de F-16 görüşmesi

Madrid'de Sayın Biden'la yaptığımız görüşmede elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar konusunda olumlu yaklaşımda bulundu. Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu.

Bulgaristan'da baş başa görüşme: Cumhuriyetçilerden destek sözü

Sonra Dışişleri Bakanım ile Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da görüşme yapıldı. Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da 'Cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği verebileceklerini' söylediler.

ABD'ye rest: Bizi farklı yollara sevk etmesin

Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Dünyada savaş uçaklarını satan ülke sadece Amerika değil. İngiltere, Fransa, Rusya satıyor. Her yerden almak mümkün. Bunun için de bize sinyal çakanlar var. 

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