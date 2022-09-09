Kız Kulesi'nin yeni hali böyle olacak! Bakan Ersoy açılış tarihini duyurdu
Kız Kulesi'nin son hali tartışmaları da beraberinde getirmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nde yapılan restorasyona ilişkin konuştu ve "80 yıldır kimsenin cesaret etmediği bir şeyi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmaya karar verdi." dedi. Bakan Ersoy Kız Kulesi'nin yeni halinin açılış tarihini de duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nde yapılan restorasyona ilişkin konuştu. Kız Kulesi'nin son görüntüsü sosyal medyada çok tartışılmıştı. "80 yıldır kimsenin cesaret etmediği bir şeyi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmaya karar verdi." diyen Bakan Ersoy "Her türlü dezenformasyonu göğüsleyerek kabullendik. Bütün hataları hocalarımızla birlikte tespit edip, aşamalı ve kontrollü bir şekilde kaldırıyoruz. Sonrasında yine özgün malzemelerle 2. Mahmut döneminde olduğu gibi, orijinal hali yapılacak." dedi.
Mekanın 1998'de yapılan ihaleyle restoran olarak kullanıldığının altını çizen Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yapının anıt müze olarak ziyaretçilere açılmasını hedeflediklerini söyledi.
Yapının balkon terasından yukarı doğru olan kısmın orijinalinde ahşap tasarlandığını vurgulayan Ersoy, farklı yüzyıllarda farklı görüntüsü olan Kız Kulesi'nin, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından hakkında bilgi ve belgenin en çok bulunduğu tarih olan 18. yüzyılın sonlarındaki görüntüsüne kavuşacağını aktardı.
Bakan Ersoy, restorasyonu yıl sonunda tamamlamayı, ocak, şubat aylarında da ziyarete açmayı hedeflediklerini söyleyerek, "Kız Kulesi de Bakanlığımıza bağlı diğer bütün müzeler gibi Müzekart ile gezilebilecek. Başta Türk halkı olmak üzere, burayı tüm dünyanın ziyaretine açmak istiyoruz. Biliyorsunuz Müzekart sadece Türk vatandaşlarına veriliyor ve fiyatı da 60 lira." diye konuştu.