Kız Kulesi'nin yeni hali böyle olacak! Bakan Ersoy açılış tarihini duyurdu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi'nde yapılan restorasyona ilişkin konuştu. Kız Kulesi'nin son görüntüsü sosyal medyada çok tartışılmıştı. "80 yıldır kimsenin cesaret etmediği bir şeyi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yapmaya karar verdi." diyen Bakan Ersoy "Her türlü dezenformasyonu göğüsleyerek kabullendik. Bütün hataları hocalarımızla birlikte tespit edip, aşamalı ve kontrollü bir şekilde kaldırıyoruz. Sonrasında yine özgün malzemelerle 2. Mahmut döneminde olduğu gibi, orijinal hali yapılacak." dedi.