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İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı! Askeri helikopterler, İzmir semalarında zeybek oynadı

İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı! Askeri helikopterler, İzmir semalarında zeybek oynadı

İZMİR'de zafer coşkusu sürüyor. İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları etkinliğinde askeri helikopterler İzmir semalarında zeybek oynadı.

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İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Sabah saatlerinde başlayan kutlamalara damga vuran bir an yaşandı. Askeri helikopterler, İzmir semalarında zeybek oynadı.

O anları sosyal medyada paylaşan Yılmaz Özdil ise, "Efelerin efesi İzmirimde, 9 Eylül şerefine tarihte ilk, havada zeybek" dedi. Gündoğdu Meydanı'ndaki bulunan ses sistemlerinden Harmandalı Zeybeği çalarken helikopterler zeybek oynadı. O anlar büyük beğeni topladı.

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