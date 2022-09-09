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Erdoğan ile Biden görüşmesi için çalışılıyor! Üst düzey Türk kaynak açıkladı

Erdoğan ile Biden görüşmesi için çalışılıyor! Üst düzey Türk kaynak açıkladı

ANKARA'da üst düzey bir Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın bu ay içerisinde görüşmesi için Ankara ve Washington'ın temas halinde olduğunu belirtti. 

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Reuters'a konuşan yetkili, potansiyel görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin, ABD silahlarının ve Suriye ile Ukrayna'daki savaşların ele alınabileceğini dile getirdi. 

Biden ve Erdoğan son olarak Haziran ayı sonunda Madrid'deki NATO Zirvesi sırasında yüz yüze görüşmüş; ABD lideri Türkiye'nin F-16 satın alma talebinin karşılanmasını desteklediğini dile getirmişti. 

Türk yetkili, "Biden'la son görüşmeden sonra ABD yönetimi F-16'lar gibi bazı önemli konularda talep ettiğimiz gibi adım attı" dedi.

Suriye konusuna da değinen yetkili, "Suriye'de şu anda yeni bir sayfa açılabilir; ABD de bu yönde adımlar atmalı. Mesela YPG tehdidi iyi değerlendirilmeli. Bazı ABD'li yetkililer de bunun farkında" dedi. 

Yetkili, görüşmede Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin de gündeme gelebileceğini ifade etti.

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