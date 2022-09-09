O burçların işleri hiçbir zaman yolunda gitmiyor! En şanssız burçlar belli oldu

Hayatta herkes şanslı olamayabiliyor. Kimisinin işleri hep yolunda giderken, kimisi de işinin düzgün ilerlemesi için ne kadar çabalarsa çabalasın bir aksilikle karşılaşıyor. Astroloji meraklılarının merak ettiği bir diğer konu olan en şanssız burçlar belli oldu! İşte sizler için derlediğimiz şansı yaver gitmeyen burçlar...

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Herkes hayatta en oranda şanslı değildir. Kimisi istediği şeye kolaylıkla ulaşabilirken, kimisi zorlu yollardan geçmek ve birçok şeyle mücadele etmek zorunda kalabiliyor. Bazen bazı insanların ufacık konularda bile talihi onlara yaver değildir. Her ne kadar uğraşmış olursa olsun, çok basit konularda bile şanssızlık onları bulabiliyor. Bazı insanlar, başarı basamaklarını kolayca tırmanıp istediği hayatı kolaylıkla elde edebilirken, bazılarının da şans konusunda asla yüzü gülmüyor. Doğuştan şanssız olan bu burçlara mensup insanlar, hem aşk hayatında hem de iş hayatında hep kaybediyor. "Her şey yolunda" dedikleri anlarda bile önlerine bir engel çıkabiliyor. Peki, en şanssız burç hangisidir? İşte sizler için derlediğimiz şansı hiçbir zaman yaver gitmeyen burçlar...

İkizler burcu

İkizler burcu olanlar genellikle çevrelerinde çok sevilir. Aşırı sosyal oldukları için herkesle çok kolay arkadaşlık kurabilme becerisine sahiptirler. Ancak ikizler burcuna mensup olan kişiler hayatta bazı konularda çok fazla şanssız olabiliyor. İkizler burcunun aşk ve iş hayatı hiçbir zaman istediği gibi gitmez. Hayatta bir şeyleri başarabilmek için hep çok çalışmaları ve ekstra çaba göstermeleri gerekebilir. Değişken fikirleri, onların çok kararsız olmalarına neden olabilir. Bu sebeple hedefledikleri yolda yürümekte zorlanırlar.

Balık burcu

Balık burcu astroloji dünyasındaki en hassas ve duygusal burçlar arasında ilk sırada yer alır. Hayat boyu her zaman gerçek sevgiye ihtiyaç duyan balık burçları özellikle aşk konularında çok şanssız olur. Balık burçları hiçbir zaman kendileri gibi hassas, duyarlı ve herkesi çok sevebilen, istediği gibi birini bulamaz. Kendisi o kadar hayat ve sevgi doludur ki, bu konuda kimse onlarla yarışamaz. Balık burçları negatif duyguları sebebiyle de hayat boyu şanslı olamıyor.

Yengeç burcu

Yengeç burcu olan kişiler, aşırı duygusal ve hassas yapılarıyla dikkat çeker. Onlara karşı yapılan ufacık bir düşüncesiz davranışa bile her an üzülebilir ve kırılabilir. Yengeç burçları hayatın getirdiği olaylara karşı pek hazırlıklı olamaz. Genellikle içine kapanır ve mücadele etme gücünü kendinde bulamaz. Bu sebeple kendi şansını oluşturmak konusunda oldukça zorlanır. Yengeç burçları aşk ve iş hayatında hayal ettiği başarıyı ve huzuru yakalamakta zorlanır. Bu sebeple en şanssız burçlar listesinin başlarında yerini alır.