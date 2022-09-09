Youtube, Instagram, TikTok, Twich fenomenlerine kötü haber! Hazine Bakanı Nureddin Nebati açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yeni ekonomi programıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız." diyen Bakan Nebati, bugüne dek Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu 65 bin kişi analiz edildiğini 3 bin 500 fenomen için çalışma başlatıldığını duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Yeni ekonomi politikamız Türkiye ekonomisinin tüm yapısal sorunlarını kalıcı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Haksız rekabete sebep olan kayıt dışı ekonomi sorununu da çözmeye kararlıyız." dedi. Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Sanal ticaret pazarlarındaki ticari işlemler

- Kovid-19 salgınının da etkisiyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de e-ticaret sektörünün hızla büyüdüğü bu süreçte, sanal ticaret pazarları aracılığıyla gerçekleşen ticari işlemlerin mali denetimi önem arz ediyor. E-ticaret sektörünün sağlıklı büyümesine katkı sağlamak suretiyle, Risk Analiz Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde, oluşabilecek vergi kayıplarını detaylı bir şekilde inceliyor ve analiz ediyoruz.

Sanal ticaret yapan 6 bin mükellef

- Bu yolla, elde edilen gelir bazında bugüne dek 6 bin mükellef analiz edildi, gelirlerini kısmen veya tamamen beyan dışı bırakan mükellefler özelinde saha denetimlerine başlandı. Bu denetimlerin sıklığı ve çapını artıracak ve sektöre yönelik tüm verinin mali ve finansal boyutunu yakından izleyeceğiz.

Youtube, TikTok, İnstagram, Twich...

- Sosyal medya üzerinden elde edilen reklam gelirleri, canlı yayın platform gelirleri, içerik üretim gelirleri, çevrimiçi oyun gelirleri yani kısaca sosyal medya gelirlerinin vergisel yükümlülüklerini yakından izliyoruz. Bugüne dek Youtube, Facebook, Instagram, Bigo Live, Twitch, TikTok, Dlive ve Scorp mecraları üzerinden yapılan analizler sonucu 65 bin kişi analiz edildi.

3 bin 500 kişi için sahaya inildi

- 50 bin kişinin, sosyal medya aracılığı ile elde ettiği gelirler üzerinden vergisel yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmediği tespit edildi.

- İlk etapta 3 bin 500 kişi için saha denetimlerine başlandı. Kayıt dışılığın Hazinemize yarattığı yük ile mücadelede sosyal medya gelirleri, önümüzdeki süreçte çok daha yakından izleyeceğimiz bir başlık olacak.

- Oyun teknolojileri sektöründeki hızlı büyüme trendi, kayıt dışı ile mücadelemizi de hızlandırdı. E-spor sektöründe elde edilen oyuncu, turnuva, kulüp, reklam bazlı tüm gelirler RADAR sistemi tarafından yakından izleniyor.

588 kişi için işlem başlatıldı

- Bugüne dek yapılan çalışmalar kapsamına giren 3 bin kişilik analizde 588 kişi için işlem başlatıldı. Diğer yandan, mekansal kısıtlama olmaksızın, uzaktan çalışma yolu ile gelir elde eden dijital göçebeler de kayıt dışı ile mücadelede Bakanlığımızın yakın takibinde yer alıyor.

- Risk Analizi Genel Müdürlüğümüz tarafından, serbest çalışan yazılımcılar, grafik ve tasarım gibi hizmetler veren dijital göçebeler, aracı platformlar üzerinden tespit edilmiş olup, gerekli işlemler başlatılmıştır.