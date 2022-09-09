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ABD iyice zıvanadan çıktı! Skandal paylaşım: Teröristler için Türkçe taziye mesajı

ABD iyice zıvanadan çıktı! Skandal paylaşım: Teröristler için Türkçe taziye mesajı

ABD terör örgütlerine açık şekilde destek vermeyi her alanda sürdürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı birliklerin Türkiye sınırında terör örgütü PKK-YPG ile yaptığı ortak tatbikatın ardından bu kez de öldürülen iki terörist için Türkçe mesaj yayımladığı ortaya çıktı. Mesajda, "Kritik görevdeki ortaklarımızı destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz" denildi.

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Suriye'nin Haseki vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinin Irak sınırına bağlanan karayolu üzerindeki El Hol Kampına, terör örgütü IŞİD'in önceki gün düzenlediği saldırıda, PKK’lı 2 terörist öldürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Türkçe mesaj yayımlayarak terör örgütüne taziyelerini iletti.

CENTCOM'un resmi hesabından yayımlanan mesajın Türkçe olması ise dikkat çekti.

Mesajda, “SDG ortaklarımız, Suriye’de Al Hol'den kaçmaya çalışan IŞİD kolaylaştırıcıları tarafından 2 kayıp verdi. Başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve bu kritik görevde ortaklarımızı destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz” denildi.

ABD merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı birlikler önceki gün Şırnak'ın Cizre ilçesinin hemen karşısındaki Derik kasabasında PKK-YPG'li teröristlerle ortak bir tatbikat gerçekleştirmiş, ağır silahların kullanıldığı tatbikatta zırhlı araçlara ABD ve terör örgütü YPG'nin paçavraları asılmıştı.

Kaynak: Sözcü

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