3 ayda 3 metro açılışı! İşte açılacak hatlar... Bakan Karaismailoğlu: Birilerini keyfine bırakamazdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Eylül ayında Sabiha Gökçen Havalimanı ve E-5 arasındaki mahalleleri birbirine bağlayan metronun, Ekim ayında İstanbul Havalimanı metrosunun ve Kasım ayında da Çam ve Sakura Hastanesi Metrosu'nun hizmete gireceğini açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar ve partililer "Yüz Yüze 100 Gün" programına katıldı.

Programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, bakanlık olarak gelecek günler günlerde İstanbul'da her ay bir metro açacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"E5 ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki mahalleleri de birbirine bağlayacak metro hattımızı eylül ayı içerisinde hizmete sunacağız. Yine İstanbul Havalimanı'yla Kemerburgaz Göktürk, Kağıthane ve oradan Beşiktaş'a Gayrettepe'ye uzanan metro hattımızı da kasım ayı gibi planladık.

"İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Kayaşehir-Başakşehir arasındaki metro hattımızda aralık ayı içerisinde planladık. Onun da açılışını yapacağız. Çünkü biz İstanbul'u birilerinin keyfine bırakamazdık, o yüzden.

Bir taraftan Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Avrasya Tüneli, Marmaray, hepsi hem İstanbul'un geleceği ve İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın konforlu, güvenli seyahat edebilmeleri ve onların hayatını kolaylaştırmak için yapılan projelerdi."