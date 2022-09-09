BIST 3.530
DOLAR 18,24
EURO 18,33
ALTIN 1.009,72

Antalya'da 29 yaşındaki genç öldü, polis çalan telefona cevap veremedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
|
Antalya'da 29 yaşındaki genç öldü, polis çalan telefona cevap veremedi

ANTALYA'da denize giren genç boğularak hayatını kaybetti. Gencin sahilde duran kıyafetlerinin yanındaki telefonu çaldı, polis cevap veremedi.

Antalya'da 29 yaşındaki genç öldü, polis çalan telefona cevap veremedi

Olay, saat 11. 00 sırasında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Lara Sahili’nde meydana geldi. Sabah saatlerinde denize giren vatandaşlar suda hareketsiz şekilde bir kişinin olduğunu gördü.

17
Antalya'da 29 yaşındaki genç öldü, polis çalan telefona cevap veremedi

Kıyıdan yaklaşık 10 metre uzaklıkta olan şahıs kıyıya çıkarıldı ve durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

27
Antalya'da 29 yaşındaki genç öldü, polis çalan telefona cevap veremedi

Kıyıda üzerine havlu örtülen şahsı kontrol eden ekipler hayatını kaybettiğini belirledi. Kıyıdaki eşyalarından yapılan incelemede, şahsın 29 yaşındaki Engin Çavdar olduğu belirlendi.

37
Antalya'da 29 yaşındaki genç öldü, polis çalan telefona cevap veremedi

Polis Çavdar’ın çantası, telefonu, araç anahtarı ve diğer malzemelerini koruma altına aldı. 

47