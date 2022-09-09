Geç tespit ölümle sonuçlanabilir! Parmak testi yapın, ölüm riskinizi hesaplayın

Yaşadığınız hastalıkların tehlikelerinden korunmak ve ölüm riskini düşürmek için vücudunuzun gösterdiği belirtilere kulak vermelisiniz. Aklınızın ucundan geçmeyecek olan ufak testler, hastalıklar hakkında uyarıcı olabiliyor. Evde uygulayacağınız parmak testi ile ölüm riskinizi öğrenin. Bakın parmak testi nasıl yapılıyor...

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Ölüm, hastalık insanların en çok korktuğu şeyler arasında ilk sırada bulunuyor. Ölüm riskini azaltmak için, yaşadığınız hastalıklar hakkında bilinçli olmak hayati önem taşıyor. Her yıl milyonlarca insan, bilmediği kalp hastalığı nedeniyle hayatına veda ediyor. Kalp hastalıklarını önceden tespit edebileceğiniz basit bir parmak testi olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanlar baş parmağınızı avuç içerisine katlayarak geldiği yeri görmenizi istiyorlar. Avucun dışına çıkan baş parmak sağlık sorunları için uyarı veriyor olabilir.

Erken tespit hayatınızı kurtarır

Sağlık alanında uzman kişiler, bu yöntem sayesinde gizli bir aort anevrizmasını tespit etmenize yardımcı olabileceğini söylüyor. Aort anevrizması genellikle sağlık için ciddi bir tehdit oluşturmasa da, oluşan şişlik erken tespit edilmezse ölümle sonuçlanabilir. Aort anevrizmaları genellikle bir belirti göstermez. Bu nedenle tarama yoluyla anlaşılır. Ancak tespit edilmesinde geçlik hayatınızı bile tehlikeye atabilir. Şişkinlik büyüyerek patlayabilir ve iç kanamaya ya da ölüme sebep olabilir.

Parmak testi nasıl yapılır?

“Avuç içi testi”ni yapmak için bir elinizi yukarı kaldırın ve avucunuzu düz tutun. Baş parmağınızı avuç içinde mümkün olduğu kadar uzatın. Parmağınız avucun uzak kenarını geçerse, gizli bir anevrizmaya sahip olma ihtimaliniz var. Baş parmağını bu şekilde hareket ettirebilmek, kişinin eklemlerinin gevşek olduğunun, çoğu kişinin bilmediği bir göstergesi olabilir. Bunlar, kalpten mideye giden vücudun en büyük atardamarı olan aort da dahil olmak üzere, vücuttaki olası bağ dokusu hastalıklarının önemli belirtileridir.

Aort anevrizması nedir? Kimler risk altında?

Aort anevrizması, bir atardamarda damar çapının normalin yarısı kadar oranda daha fazla genişlemesine yol açan bir cins balonlaşma ve şişkinliktir. Anevrizmalar, oluştukları yere göre değişebilen farklı farklı sebeplerden kaynaklanabilir. Genellikle yüksek tansiyon, kireçlenme, bazı enfeksiyonlar ve bağ dokusu hastalıkları anevrizma sebepleri arasında sayılabilir. Bazı grup anevrizmalarda genetik faktörlerin etkisi oldukça fazladır. Özellikle böbrek damarlarının altındaki anevrizma gelişimi ile sigaranın doğrudan bağlantısı olduğu bilimsel bir gerçektir. Sigara içmenin karın içindeki anevrizmalarla bağlantısı çok güçlüdür.

Aort anevrizmasının belitileri nelerdir?

Aortun karın bölgesinde gelişen anevrizması başlangıçta genellikle herhangi bir belirtiye sebep olmaz ve bundan dolayı da erken evrelerde tespit edilemez. Ancak ilerleyen zaman içinde anevrizmanın boyutu artarak çevre doku ve organlara bası yapar ve şikayetlere yol açar. Bu durumda bacaklara, sırta vuran ağrı ve hazımsızlık gibi sindirim sistemiyle ilişkili belirtiler görebilir. Aortun göğüs bölgesindeki kısımlarında anevrizma oluşmuşsa göğüs ağrısı, öksürük, nefes darlığı, ses kısıklığı ve yutma sorunları gibi belirtiler görebilir.