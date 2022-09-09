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Premier Lig'den II. Elizabeth kararı! Yas ilan edildi! Bu hafta maç yok

Premier Lig'den II. Elizabeth kararı! Yas ilan edildi! Bu hafta maç yok

İNGİLTERE Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle bu hafta sonu Premier Lig ve Championship maçları oynanmayacak.

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İngiltere Premier Lig maçları bu hafta oynanmayacak.

Kraliçe II. Elizabeth'in vefatı nedeniyle derin bir üzüntü yaşayan futbol kulüpleri, bu hafta sonu yapılacak Premier Lig ve Championship maçlarında sahaya çıkmayacak.

Dünyanın en çok izlenen futbol ligi olarak bilinen Premier Lig dahil İngiltere'deki tüm spor müsabakaları ertelenecek.

Yas ilan edildi

Ayrıca İrlanda Futbol Federasyonu, Kuzey İrlanda'da bu hafta sonu yapılması planlanan tüm futbol maçlarının oynanmayacağını duyurmuştu.

92 yaşındaki Kraliçe'nin ölümüyle İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da da 10 gün yas ilan edildi.

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