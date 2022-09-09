Mersin ve Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı! Çok sayıda ekip bölgede rüzgar kötü etkiliyor

İki ilde orman yangını paniği yaşanıyor. Mersin'in Akdeniz ilçesinde çıkan yangına müdahale sürerken Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi. Gülnar ilçesinde geçtiğimiz sabah çıkan yangın 29 saat sonra söndürülmüştü.

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Hebilli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter ve arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını 29 saat sonra kontrol altına alınmış ve yangından 25 kişi etkilenmişti.

Denizli-Muğla sınırında orman yangını çıktı

Denizli'nin Kale ilçesi ile Muğla'nın Menteşe ilçesi arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim alanlarına uzak konumdaki yangının rüzgarın etkisiyle yayıldığı öğrenildi.