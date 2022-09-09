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Aslıhan Güner güzelliğine güzellik kattı! Yeni imajı yıktı geçti "her haliyle nasıl güzel"

Aslıhan Güner güzelliğine güzellik kattı! Yeni imajı yıktı geçti "her haliyle nasıl güzel"

Son olarak seyirci karşısına Show TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakteri ile çıkan güzel oyuncu Aslıhan Güner, imaj tazeledi bambaşka biri oldu. Duru güzelliği ile sevilen oyuncu yeni sezonda 3 farklı filmde seyirci karşısına çıkacak.

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Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, geçtiğimiz gün  yaptığı yeni paylaşımla takipçilerini fena şaşırttı ve son halini paylaştı. Ünlü oyuncu kızıl olan saç rengini değiştirdi bu kez siyahı tercih etti, perçem kestirdi. İşte Aslıhan Güner'in sosyal medyaya da damga vuran yeni imajı.

Duru güzelliği ile ekranın sevdiği isimlerden biri olan ünlü oyuncu Aslıhan Güner yeni sezonda yer alacağı üç ayrı film ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Her projesi ile ses getiren ve seyirciden tam not alan ünlü oyuncu Aslıhan Güner, çok yakın zamanda üç farklı sinema filmi ile beyaz perdede olacak. Yeni sezon öncesi kendini bakıma alan sevilen oyuncu kızıl saçlarına veda etti ve saçını siyaha boyattı. 

Siyaha boyattı kahkül kestirdi

Siyaha boyattığı saçlarına kahkül kesen Aslıhan Güner'in bu haline beğeni yağdı. 3.6 milyon kişi tarafından takip edilen güzel oyuncunun son halini paylaştığı fotoğrafını 130 bin kişi beğendi ve yüzlerce yorum yağdı. 

Güner yeni sezonda 3 farklı şekilde seyircinin karşısına çıkacak. Aslıhan Güner’in son olarak rol aldığı yapımlardan biri Hiç filmi oldu. Tek filminin devamı olma özelliği taşıyan psikolojik bir türündeki filmde  ‘Canan’ isimli başarılı bir psikiyatristi canlandıran Güner başrolü ünlü oyuncu Onur Tuna ile birlikte rol alıyor.

3 yeni filmle ekrana dönüyor

Başarılı oyuncunun yer aldığı ve yapımcısının da Boyut Film olduğu diğer bir proje olan Prestij Meselesi filminin yönetmeni ise Mahsun Kırmızıgül oldu. Aslıhan Güner, Prestik Müzik döneminin anlatıldığı Prestij Meselesi filminde Hilmi Topaloğlu’nun eşi ‘Semiha’ karakterine can veriyor.

Hazırlıkları devam eden projede Erdal Özyağcılar ve Mahmut Kırmızıgül gibi isimler de yer alıyor. 7 Ekim’de vizyona girecek olan Komutan filminin yapımcılığını ise Aslıhan Güner’in eşi Mert Kılıç üstlenirken başrolü de birlikte paylaşıyorlar. Güner’in Komutan filminde canlandırdığı ‘Züleyha’ karakteri ile seyirci duygu dolu anlar yaşayacak.

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