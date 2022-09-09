Yıldız Tilbe maskeyi kafasına taktı, evlilik hakkında konuştu! Ünlü şarkıcının açıklamaları şaşırttı

AVM'de görüntülenen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz günlerde yüzüğüyle yaptığı paylaşım sonrası evlilik açıklaması yaptı. Ünlü şarkıcının sözleri herkesi güldürdü.

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Paylaşımlarıyla, açıklamalarıyla kısaca her şeyiyle magazin dünyasının gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe geçtiğimiz gün Etiler'de bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı.

Maskesini kafasına geçirdi

Son dönemlerde Gülşen ve Hadise ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarıyla gündemlerden düşmeyen Türkiye'nin güçlü seslerinden Tilbe alışveriş yaparken muhabirlerle sohbet etti.

Keyifli anlarıyla herkesi neşelendiren şarkıcı alışveriş esnasında maskesini saçına geçirmesiyle dikkat çeken ünlü şarkıcının o halleri daha önce AVM'de neden maske takmadığı sorusu soran muhabirlere verdiği sert tepkisini akıllara getirdi.

"Lazım olduğunda maske oluyor"

Tilbe saçındaki maske için "Maskeyi farklı bir amaç için kullanmışsınız sanırım" sözlerine ise gülerek, "Maskeyi ters çevirip, saçıma bant yaptım, tutsun diye. Lazım olduğunda da hemen maske oluyor. Biri yaklaşınca maskeyi yüzüme indiriyorum, kapatıyorum. Araba sürünce ise başıma geçiriyorum. Araba sürerken rüzgarda saçım dağılmasın diye..." açıklamasında bulundu.

Yeni şarkısı bakın ne zaman çıkacakmış!

Sık konser maratonu yüzünden şarkı yapmaya vaktinin olmadığı dile getiren ünlü şarkıcı "Her şey yolunda, konserler çok güzel geçiyor ama yeni bir şey yok maalesef. Yaz dolayısıyla ve konserler yoğun olduğu için şarkı yapmaya zaman yok, kışa inşallah" dedi.

"Birbirimizi bırakamıyoruz"

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından yüzüğünü parmağına takarak tweet atan ve tweetine "Kendime evlenme teklif ettim kabul etti, yüzük aldım taktık mutluyuz" notunu ekleyen ünlü şarkıcı paylaşımı hakkında sorulan sorulara gülümseyerek cevap verdi.

Kendisiyle evlendiğini söyleyen 56 yaşındaki Yıldız Tilbe "Kendi kendime evliliğim çok güzel gidiyor, bazen anlaşamıyoruz ama birbirimizi bırakamıyoruz da..." diyerek muhabirleri güldürdü.