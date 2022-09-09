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Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm tarihini bildi! 7 ay önce yazmış... 2062 ile ilgili korkunç yazı

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm tarihini bildi! 7 ay önce yazmış... 2062 ile ilgili korkunç yazı

Bir Twitter kullanıcısının İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'le ilgili paylaşımı herkeste şaşkınlık yarattı. 4 Şubat 2022 tarihinde yapılan paylaşımda, Kraliçe 2. Elizabeth'in 8 Eylül 2022'de öleceğine yer verildiği görüldü. Kraliçe Elizabeth gerçekten de dün hayatını kaybetmişti...

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, dün öğleden sonra 96 yaşında hayatını kaybetti. 

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm nedenine dair şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. İngiltere'de, 10 gün sürecek cenaze töreni için hazırlıklar başlatılırken, Twitter'da bir kullanıcının, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölüm tarihini 7 ay önceden yazması gündem oldu.

"@aidemleoxide" adlı kullancının 4 Şubat 2022 tarihinde attığı twette, "Kraliçe 2. Elizabeth 8 Eylül 2022'de ölecek" diye yazdığı görülüyor.

Kendi adını kullanmadığı anlaşılan şahsın tahminin doğru çıkması sonrası sosyal medya kullanıcıları, hesabı incelemeye aldı.

2062 yılında...

Kraliçe'nin ölüm tarihini tutturan hesabın 25 Mayıs'ta paylaştığı bir başka mesajı gündem yapan Twitter kullanıcıları, "Bakalım bu da doğru çıkacak mı?" diye beklemeye başladı. "@aidemleoxide" adlı kullanıcının 25 Mayıs'taki paylaşımında, "17 Mart 2062'de yeryüzü tamamen alevler içinde kalacak" diye yazdığı görüldü.

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