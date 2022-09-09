Müge Anlı'daki DJ Gezgin cinayeti! Yeni detaylar çıktı: Cinayetten önce paylaşmış
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Müge Anlı yeni sezonda DJ Gezgin cinayetinin sırlarını araştırmaya devam ediyor. Son yayınlanan programda Müge Anlı, DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın öldürülmeden önceki paylaşımlarını canlı yayında gösterdi. DJ Gezgin'in paylaşımları arasında olan bir şarkı dikkat çekerken son bölümde şok bir iddia daha geldi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen DJ Gezgin cinayetinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
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Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, dünkü programa konuk olarak önemli iddialarda bulunmuştu.
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Ali Rıza Kılıç, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında, Alim Karadağ'ın işe ihtiyacı olduğunu, annesinin zor durumda olduğunu ve tehdit edildiğini söylemişti.
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Alim'in, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları da anlattığını söyleyen Ali Rıza Kılıç, şu ifadeleri kullanmıştı:
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