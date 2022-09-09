Google Chrome'da bir dönem sona eriyor! Reklam engelleme eklentileri artık çalışmayacak

Google, dünyada en çok kullanılan tarayıcı olan Chrome için yeni bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor. Güncelleme sonrası tarayıcılarda bulunan reklam engelleme eklentileri artık Google reklamlarını engelleyemeyecek.

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Dünyanın en çok kullanılan internet tarayıcısı Google Chrome için yakında yeni bir güncelleme yayınlanacak.

Güncelleme sonrası Google Chrome'daki reklam engelleme uzantıları artık Google reklamlarını engelleyemeyecek.

2023 yılı içerisinde sunulacak güncelleme şu anda kullanılan Manifest v2 (MV2) isimli API için destek sonlandırılarak Manifest 3'e taşınacak.

Bu güncellemenin ilk amacı, kullanıcıları istismar eden uzantıları engellemek. Ancak yapılacak güncelleme, reklam engelleyici uzantıları da etkileyecek. Bu nedenle, Google'ın yeni yazılım güncellemesiyle kullanıcılar zararlı içeriklerden korunsa da daha fazla reklama maruz kalacak.

Google tarafından yapılacak API güncellemenin ardından dahili olarak reklam engelleyicisi barındıran Edge, Opera ve Brave gibi tarayıcılarda Google reklamlarının engellenip engellenemeyeceği henüz bilinmiyor.