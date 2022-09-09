Tv8'de iddialı dizisini duyurdu! Tuzak'tan sonra Sıfırın Gücü kadrosuyla bile heyecanlandırıyor

En çok izlenen kanallar arasında yer alan TV8, iddialı bir dizisiyle seyirci karşısına çıkacak. Güçlü kadrosuyla şimdiden herkesi heyecanlandıran dizi için geri sayım sürerken oyuncu kadrosu da merak ediliyor.

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Yeni sezonda diziler mevzusunda daha atak bir görüntü sergileyen tv8 ekranında son zamanlarda Kırmızı Oda büyük beğeni toplamış, fakat Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi beklenen ilgiyi seyirciden görememişti. Canım Annem isimli günlük dizinin de yayınlandığı TV8’de 2022-2023 sezonu için oldukça iddialı diziler hazırlanıyor.

Başrollerde usta isimler

Bu iddialı dizilerden ilki Tuzak isimli yapım olarak göe çarpıyor. Akın Akınözü, Talat Bulut ve Bensu Soral’ın başrollerini paylaştığı Tuzak dizisiyle ilgili bilgiler paylaşılmaya devam ediyor. Dizinin bir intikam hikayesi olacağı konuşuluyor. Tuzak dizisinde çocuklukları ellerinden alınan üç kardeş Umut, Mahir ve Umay’ın intikam hikayesi ele alınıyor. Dizinin hem hikayesi hem de oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekiyor.

Birçok ülkede de sabırsızlıkla bekleniyor

Özellikle de Akın Akınözü’nün sevenleri sosyal medyada büyük bir heyecan fırtınası içine girdi. Dizinin sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok yerindeki dizi hayranlarını da etkilediğini ve daha şimdiden geniş bir izleyici kitlesinin hazırda beklediğini söylemek mümkün. Tuzak dizisi haricinde TV8 ekranlarında bir başka mühim proje daha olduğu ortaya çıkmıştı.

Engin Öztürk’ün son zamanlarda televizyon dizileri mevzusunda tv8 yapımlarını tercih etmesi dikkatlerden kaçmıyor. Engin Öztürk önce Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ikinci sezonunda hikayeye dahil olmuştu. Sonrasında da geçen sezon İrem Helvacıoğlu ile birlikte Annenin Sırrıdır Çocuk isimli dizide rol aldı.

Yeniden ekranlara dönüyor

Engin Öztürk, yeniden ekrana TV8’de yayınlanacak olan Sıfırıncı Gün isimli projeyle ekranlara dönüş yapacak. Tecrübeli oyuncunun son 3 dizi projesi için de aynı kanalın işlerini tercih etmesi dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

Peki merakla beklenen Sıfırıncı Gün dizisinin hikayesi ne ve kimler rol alacak? Konuyla ilgili basına yansıyan farklı bilgiler bulunuyor. İlk olarak polisiye bir dizi olacağı biliniyor.

Atasoy Koç tarafından senaryosu yazılan dizide Engin Öztürk izleyicileri çok etkileyecek bir polis karakterini oynayacak. Henüz kiminle birlikte oynayacağı netleşmese bile çok tecrübeli isimlerle görüşmeler yapıldığına yönelik bilgiler ortaya çıktı.

Sıfırıncı Gün isimli dizide Berk Cankat ile Yiğit Özşener gibi iki tecrübeli oyuncunun da yine başrolde yer alacağı gelen haberler arasında bulunuyor. Başrolde yer alan 3 önemli erkek oyuncunun yanında kadın oyuncular da oldukça merak ediliyor.

Yan karakterlerde ise Uğur Uzunel, Ahmet Pınar ve Naz Çağla Irmak ile anlaşma sağlandığı da gelen bilgiler arasında. Hikayesinin oldukça etkileyici olması beklenen dizi için yoğun bir ön hazırlık yapılıyor.

Bütçe mevzusunda TV8’in her türlü desteği sağlayacağı dizi için yurt dışında da çekimlerin yapılması bekleniyor.

Şu ana kadar oyuncu kadrosunun netleşmesi için yapılan çalışmalar neticelenmedi. Bu sürecin sona ermesinin ardından Ekim ayı içinde ekibin bir araya gelmesi ve çekimlere başlanması bekleniyor.