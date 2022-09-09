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Ankara'da alkollü araç kullanmaya karşı çıktı diye vahşice öldürüldü!

Ankara'da alkollü araç kullanmaya karşı çıktı diye vahşice öldürüldü!

ANKARA'da arkadaşının alkollü araç kullanmasına izin vermeyen Ferdi Karabacak (20), yanlarındaki üçüncü kişiyle tartışma yaşadı. Bölgeden ayrılan üçüncü şahıs bir süre sonra akrabalarıyla geri döndü. 3 şüpheli saldırdıkları Karabacak'ı 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 2 çocuk babası genç toprağa verilirken polisin yakaladığı şüpheliler gözaltında.

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Olay, 7 Eylül gecesi saat 01.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Yahyalar Mahallesi 943. Cadde’de meydana geldi. İddialara göre Ferdi Karabacak (20), arkadaşı Aykut K.’nin alkollü durumda araç kullanmasını istemeyerek aracın anahtarını aldı. Bunun üzerine Karabacak ile diğer arkadaşı Mehmet C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından arkadaşlarının yanından ayrılan Mehmet C., kısa süre sonra akrabası Ahmet C. ve Fırat C. ile tekrar Ferdi Karabacak’ın yanına geldi. Ellerindeki döner ve ekmek bıçaklarıyla saldırdıkları Karabacak’ı ağır yaralayan 3 şahıs, araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Vücuduna aldığı 12 bıçak darbesi sonucu yere yığılan Ferdi Karabacak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Genç verdiği bir günlük yaşam savaşını kaybederken, 3 saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Anne feryat etti: Kanı yerde kalmasın

Oğluna tuzak kurulduğunu söyleyerek feryat eden acılı anne Ayşe Karabacak, “Oğlum arkadaşlarının yanına gitti. Alkollü arkadaşına, ‘Seni bu halde bırakmam’ diyerek arabasının anahtarını almış. Sonra diğer arkadaşı da oğluma, ‘Sen ne karışıyorsun’ demiş. Ferdi, arkadaşı içkili olduğu için anahtarı almış. Tartışmaya başlamışlar. Oğluma pusu kurdular. Tartıştığı arkadaşı daha sonra babasını ve diğer akrabalarını çağırmış. Tuzağa düşürdükleri oğluma bıçakla saldırmışlar. 5 kişi birden bıçaklarla oğlumu katlettiler. Benim canım yandı, başka anneler yanmasın. Oğlumun mahallede kimseye zararı yoktu. Sevilen sayılan birisiydi. 12 yerinden bıçaklanmış, vahşice öldürülmüş. Suçluların yakalanmasını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın” dedi.

3 şüpheli şahsa ait fotoğraflar

Ölmeden önce eşine isimlerini vermiş

Ferdi Karabacak’ın dini nikahlı eşi İpek Deniz’e ölmeden önce saldırganların ismini verdiği de öğrenildi.  İki çocuk babası olan Karabacak’ın eşi Deniz, çocuklarının öksüz kaldığını söyleyerek, “Eşim mahallede arkadaşıyla oturuyordu. Arkadaşı Aykut yanına gelmiş. Ferdi de, ‘Sen çok sarhoşsun, seni bu şekilde göndermem’ demiş. Eşim, Aykut’un geldiği arabanın anahtarlarını alıp cebine koymuş. Ardından da eşim, orada bulunan başka bir arkadaşıyla tartışma yaşamış. O arkadaşı eşime, ‘Sen kimsin de adamın anahtarını alıp küçük düşünüyorsun’ demiş. Sonra da akrabalarını alıp tekrar Ferdi’nin olduğu yere gelmişler. Eşime saldırmışlar. Vücudunda 12 tane bıçak izi vardı. Her yeri kanıyordu. Eşim ambulans içinde bana 'Sakin ol’ dedi. Bana kendisine saldıranların ismini verdi. Eşimin kanının yerde kalmasını istemiyorum. Saldırganların yakalanmasını istiyorum. Benim eşim çok iyi birisiydi. İyilik yaparken öldü. Tartıştığı kişilerle de daha önce aralarında bir problem yoktu. İki çocuğum öksüz kaldı” ifadelerini kullandı.

Toprağa verildi

Seyyar satıcılık işi ile uğraşan Ferdi Karabacak için bugün öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan Ahmet Efendi Camii’nde cenaze namazı kılındı. Genç adamın cansız bedeni namazın ardından toprağa verilmek için gözyaşları arasında defin alanına götürüldü. Karabacak’ın yakınlarının cenazedeki feryatları ise yürekleri dağladı.

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